ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄土地公再出手！　豪砸10.1億買黃昏市場旁672坪地

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入自由黃昏市場附近住4土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入自由黃昏市場附近住4土地，占地面積672坪，成交金額10億1155萬元，換算地價單坪150萬元，創區域新高。京城透露，在台積效應下，高雄房市值得期待，積極建立土地儲備，開發時程則未定。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

號稱高雄土地公的京城建設，7月底才剛出手買入鳥松千坪地，才短短幾日，再度入手高雄精華地。根據公開資訊觀測站資料，京城建設6日公告，取得高雄市左營區新民段土地289、290地號土地。

該地位於高雄市左營區重立路、文敬路口，鄰近自由黃昏市場，土地面積約672坪，為住4用地，交易總金額約10億元1155萬元，每坪單價約150萬元。而上述交易賣家為自然人，且非京城的關係人。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該地距離國道1號、高鐵站也不遠，聯外交通便利，除了在地人外，也會有外來客購屋。（圖／翻攝自Google Maps）

京城建設發言人周敬恆表示，看好高雄房市未來發展，只要是適合的土地，京城會積極建立土地庫存，該地預計規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無確定的開發時程。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該地段相當精華，博愛路、自由路店家林立，附近生活機能佳，距離國道1號、高鐵站也不遠，聯外交通便利，除了在地人外，也會有外來客購屋，區域久無500坪以上素地成交，以單坪150萬元來看，雖創區域新高價，但以目前行情來看，算是相當合理，更貴也會有人出手。

謝哲耀分析，周邊有京城下半年才剛開賣的「京城第一樂章」，位於重立路，規劃全3房，根據實登，均價48.5萬元，最高成交價49.9萬元，已逼近5字頭，若以幾年後推案來看，也有可能循目前京城新案模式，藉由放大坪數來吸引科技小家庭入手，預估開價也要5字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：京城建設高雄土地公房市地價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

位於台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉，老闆深夜發文公司經營不善，並積欠錢莊債務，只能跑路。經查濃閣維多莉亞婚宴會館的集團為「濃閣餐飲股份有限公司」旗下除了大雅區婚宴會館，還有鄰近中科、西屯區2間店，不過全都在這幾年間歇業。

1小時前

鄉民為簽約買房「2周前賣光股票」　釣出最大苦主：剛增貸買股

股災來襲，股民損失慘重，但有網友2週前為了簽約買房，把手上的股票都賣光了，被大讚「房子真的會帶財」。不過也有人擔心，股市重挫是否進一步影響房市？信義房屋專家表示，資金行情告一段落，房價難再創新高，但目前來看房市應暫時持平，除非股市進一步大跌。

3小時前

鬼門才開！新竹凶宅徵勇者入住「1天1萬」　網一算驚呼：是豪宅

農曆7月到來，民俗上有各種禁忌。不過有房仲徵求勇者入住凶宅，開價1天1萬元的工資，且可以現領，只是房子的外觀滿地落葉，大門也都是乾枯的枝葉，令人看了寒毛直豎，掀起熱烈討論。

4小時前

台股三溫暖！出現「賣房救股」拋售潮？　專家：房市還是比較穩

台股昨天崩跌1807點，儘管今天報復性反彈670點，不過市場猜測是否會出現賣房救股的拋售潮。房仲業者認為，此為股市短期盤整修正，需長期觀察走勢。以內政部資料來看，經歷SARS、美中貿易戰及COVID-19，當年買賣移轉棟數反而是成長，股災與房市成交量不一定正相關。

4小時前

3.5萬戶快達標！　住都中心：包租代管增辦1.7萬戶

住都中心今天說，「社會住宅包租代管公會版第4期」原定3萬5000戶目標將完成，預計10月擴大辦理，增加1萬7000戶，採購標案已上網公告招標，並將於8月22日截標，廣邀業者參與投標。

5小時前

高雄土地公再出手！　豪砸10.1億買黃昏市場旁672坪地

南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入自由黃昏市場附近住4土地，占地面積672坪，成交金額10億1155萬元，換算地價單坪150萬元，京城透露，在台積效應下，高雄房市值得期待，積極建立土地儲備，開發時程則未定。

5小時前

銀行審貸變嚴苛　購屋族、建商貸款門檻雙墊高

銀行資金放款因住宅貸款需求激增，即便後續房市熱度不斷竄升，但限貸令影響已有感發酵，除購屋族貸款減少，由於「建商還款金額大於銀行新增核貸金額」，再再凸顯出要向銀行借用資金的難度變高。

5小時前

高雄之光懂置產！　戴資穎、莊智淵在地房產估翻倍漲

2024巴黎奧運是「世界球后」戴資穎、「桌球教父」莊智淵最後一次登上五環殿堂，2人雙雙在今年退休，不少球迷相當不捨，不過2位世界名將在高雄分別設有球館、概念店，未來仍有機會一睹球星風采。專家表示，2人買得早，目前房價已有不少漲幅。

6小時前

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

東區老字號餐廳「朝桂餐廳」熄燈後，店面想出售，卻一直滯銷，使得房東不斷降價。去年開價降到4.9億元，現在來看換了1家房仲，再降到4.3億元，自砍6000萬元。

9小時前

【廣編】堅持給住戶安全的家！中麗建設大竹第三案落成　建築安全履歷授證：全棟耐震

中麗建設秉持質量第一，安全至上，堅持給住戶安全、安心的家，中麗建設安心宅第七期、也是在蘆竹大竹重劃區的第三案「中麗碧波」，舉辦落成公開暨建築安全履歷授證典禮，包括中麗建設董事長林秀梅、總經理邱奕民、建築安全履歷協會創會理事長戴雲發及現任理事長游輝任、桃園市議員李家興等貴賓都出席。

9小時前

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中大肚山「2大地主」身分曝光..

欠3個月房租！新莊租霸被斷電「..

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　..

台南又見爛尾樓！　一查開發商「..

大學生買9千萬房！國稅局盯上　..

全台購屋失控奇觀　「新建案一日..

不選擇2000萬「麟洋一起當鄰..

新青安不能轉租「車位呢？」　房..

4度降價再自砍6千萬　東區「朝..

94歲婦家住了80多年　房東想..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　..

鄉民為簽約買房「2周前賣光股票..

鬼門才開！新竹凶宅徵勇者入住「..

出現「賣房救股」拋售潮？　專家..

3.5萬戶快達標！　住都中心：..

高雄土地公再出手！　豪砸10...

銀行審貸變嚴苛　購屋族、建商貸..

高雄之光懂置產！　戴資穎、莊智..

4度降價再自砍6千萬　東區「朝..

中麗建設大竹第三案落成全棟耐震

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366