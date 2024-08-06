高雄土地公再出手！　豪砸10.1億買黃昏市場旁672坪地

▲南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入自由黃昏市場附近住4土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入自由黃昏市場附近住4土地，占地面積672坪，成交金額10億1155萬元，換算地價單坪150萬元，創區域新高。京城透露，在台積效應下，高雄房市值得期待，積極建立土地儲備，開發時程則未定。

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號稱高雄土地公的京城建設，7月底才剛出手買入鳥松千坪地，才短短幾日，再度入手高雄精華地。根據公開資訊觀測站資料，京城建設6日公告，取得高雄市左營區新民段土地289、290地號土地。

該地位於高雄市左營區重立路、文敬路口，鄰近自由黃昏市場，土地面積約672坪，為住4用地，交易總金額約10億元1155萬元，每坪單價約150萬元。而上述交易賣家為自然人，且非京城的關係人。

▲該地距離國道1號、高鐵站也不遠，聯外交通便利，除了在地人外，也會有外來客購屋。（圖／翻攝自Google Maps）

京城建設發言人周敬恆表示，看好高雄房市未來發展，只要是適合的土地，京城會積極建立土地庫存，該地預計規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無確定的開發時程。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該地段相當精華，博愛路、自由路店家林立，附近生活機能佳，距離國道1號、高鐵站也不遠，聯外交通便利，除了在地人外，也會有外來客購屋，區域久無500坪以上素地成交，以單坪150萬元來看，雖創區域新高價，但以目前行情來看，算是相當合理，更貴也會有人出手。

謝哲耀分析，周邊有京城下半年才剛開賣的「京城第一樂章」，位於重立路，規劃全3房，根據實登，均價48.5萬元，最高成交價49.9萬元，已逼近5字頭，若以幾年後推案來看，也有可能循目前京城新案模式，藉由放大坪數來吸引科技小家庭入手，預估開價也要5字頭起跳。

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