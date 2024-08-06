台股三溫暖！出現「賣房救股」拋售潮？　專家：房市還是比較穩

▲張旭嵐表示，股災來臨時，賣房救股其實緩不濟急。（示意圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台股昨天崩跌1807點，儘管今天報復性反彈670點，不過市場猜測是否會出現賣房救股的拋售潮。房仲業者認為，此為股市短期盤整修正，需長期觀察走勢。以內政部資料來看，經歷SARS、美中貿易戰及COVID-19，當年買賣移轉棟數反而是成長，股災與房市成交量不一定正相關。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天表示，以投資角度而言，股市變動向來比房市劇烈，主要是股市交易步調快，受消息面影響相當即時，短時間上沖下洗，對總體經濟影響還算有限，需拉長時間觀察中長期走勢，才能斷定股市是否進入熊市，進而牽動整體經濟與房市。

不過台股洗三溫暖，股民是否會賣房救股，張旭嵐指出，相較於股市的敏感，房市因交易流程相對漫長，從簽約、申貸到過戶，耗時動輒1、2個月起跳，期間股市可能早已歷多次漲跌起伏，所以股災來臨時，賣房救股其實緩不濟急。

她強調，房市與股市追求投資利益不同，房市有非投資剛性需求支撐，價格在短期內罕有鮮明起落；加上近年首購自住買盤當道，市場上的投資客已少，所以投資人因短期股市修正，使賣房救股的可能性相對低。

住商機構觀察內政部資料，自2003年SARS以來歷次股災統計，其中2008年金融海嘯、2011年美債危機、2015年中國股災及2022年FED停止QE等，當年度買賣移轉棟數與去年相比出現跌幅，不過2003年SARS、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）數次股災，當年度買賣移轉棟數反而是成長，顯示台灣雖有「股房連動」情形，但股災與房市成交量並不一定正相關。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年上半年台股創新高，市場游資熱錢滿滿情況下，讓全台移轉棟數有感上升，不過下半年面臨股災，且國內各銀行房貸水位緊縮，加上政府維持打炒房態勢，房市能否延續買氣，有待市場觀察。