屋齡40年！她猶豫要「翻新 or 買新房」　網給建議：CP值更高

▲要老屋翻新還是買新房？示意圖，與本文無關。（資料照／記者陳筱惠攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果房子比較老舊，應該翻新還是直接買新房？近日有網友發文表示，她和老公基本上沒存款也無金援，因此就在猶豫，他們應該要住進屋齡40年的老平房並貸款翻新，還是要存頭期款買新的房子？對此，信義房屋專家建議，可以先稍微整理老屋，再慢慢存錢，看資金如何運用。

女網友在Dcard上，以「老屋翻新還是買新房」為標題發文，提到她和老公年薪加起來雖有100多萬元，但因為結婚、養小孩的關係，存款都快沒了，也就難以買新房。她補充道，由於她和老公住在同個縣市，所以目前住在各自的家裡。

原PO透露，她娘家有一間40年的老平房，目前出租給別人，不過爸爸告訴她，如果他們夫妻想要住也沒問題。她坦言，如果住在舊家，應該會貸款一筆錢重新裝潢、翻新，或許會比存新房的頭期款還要好一些，如果以他們的這種狀況來看，是不是應該住老家，暫時放棄買房呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我支持老屋翻修，現在新房貴、公設比高，而且買新房也要裝潢費啊！不如住舊房，翻修+裝潢，CP值更高」、「租得出去代表地點不差，我會選裝修」、「我一定選翻修，樂勝新的小坪數大樓，且門口還可以停車」。

也有網友表示，「基本上你們的收入條件又養一個小孩，沒什麼選擇，所以其實也不用糾結」、「有多少錢做多少事，答案很清楚啊」、「如果想要有自己的家的話，真的要省去出國玩樂的錢了」、「自住買新房，老房子繼續出租被動收入，如果有壓力時，還可以請爸爸把出租租金給一點支持房貸」。

要老屋翻新，還是維持現況並存錢買新房？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，以原PO的狀況來說，可以先稍微整理一下老屋，乾淨、不要太亂就好，然後再慢慢存錢，看資金如何運用。

曾敬德也說，翻新要花多少錢其實取決於屋主需求，但考量到財務，其實可以先維持現況，想辦法多存點錢，也可以透過存款投資。那如果租屋會比較好嗎？曾敬德則直言，若在外租屋，2、3萬元的租金也跟買房子差不多了，「所以就是能夠在家賴著先賴著」。