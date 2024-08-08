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【廣編】股市震盪資金轉向房市「回台資金1300億」解封　高雄亞灣、前金區再掀熱潮

▲▼高雄,前金,亞灣,豐邑TOP+,愛河,捷運。（圖／業者提供）

▲前金區位於高雄市中心，鄰近愛河，成為許多層峰人士進駐首選區。

圖、文／豐邑建設提供

面對股市震盪，資金紛紛轉向房市避險，特別是機能完善、價量穩定的成熟蛋黃區，成為民眾首選。高雄房市近期熱絡，低檔房價吸引全台資金避風港。根據永慶房屋統計，2024年第1季全台預售住宅總銷金額突破5千億元，創歷史新高。高雄市房市表現尤為突出，第一季總銷年增238.8%，穩居全台第一。房市專家指出，高雄受台積電、鴻海、輝達等大廠進駐影響，掀起科技置產潮。此外，聯準會可能再次降息，8月起回台資金管制解禁，預計將有1300億資金流入市場，推升房價。

「豐邑TOP+」專案經理表示，受惠於科技產業發展，前金區房市熱絡，加上該區位於高雄市中心，商圈機能成熟，鄰近亞灣、高雄港世界門戶，愛河綠帶咫尺，具增值和保值性，成為中小企業主、自營商和科技業人士的置產首選。「豐邑TOP+」雖未正式公開，但因為位處前金區市中心，且為區內稀有千坪角地，鄰近愛河綠帶景觀，約750米即達捷運橘線前金站，房市增值三大利器一次具備；不少人更是看中，未來亞灣在這些世界品牌科技大廠進駐後的再次蛻變！

行政院去年核准「亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案」，將亞灣1.0提升為2.0，期程延至2027年，預算經費從106.6億元提高到170.39億元。華邦電、國巨、廣達、鴻海、輝達等大廠和智威科技總部、美國在台協會高雄分處、中鋼企業總部等也齊聚亞灣，帶動就業人口增長，助漲前金房價。現階段佈局前金區房市，可謂放長線釣大魚。

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關鍵字：高雄前金亞灣豐邑TOP+愛河捷運

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