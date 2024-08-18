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33億「奢華蚊子館」求售！　18年只住過1晚

宜蘭友愛百貨創辦人林昭文，中東致富衣錦還鄉興建的「阿拉伯宮」，就位於宜蘭頭城鎮外澳的濱海公路上，總占地逾3,600坪。（圖／世邦魏理仕提供、報系資料庫）

▲宜蘭友愛百貨創辦人林昭文，中東致富衣錦還鄉興建的「阿拉伯宮」，就位於宜蘭頭城鎮外澳的濱海公路上，總占地逾3,600坪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北海岸外澳海邊知名地標「阿拉伯宮」，由宜蘭富商林昭文家族興建，由於落成18年來只住過1天，又被稱為「最美蚊子館」。林家15年前就有意資產活化、計畫開發觀光旅館、開放導覽皆未成，2018年起傳出要以天價33億元出售，相當於近1.5戶北市超級豪宅「陶珠隱園」價格，地產人士仍認為，不論是自住、當招待所，甚至改建成旅宿，都不是一筆划算的投資，想短時間成交是相當難。

求售新聞一出，引發網友不小討論，有人誇讚「蓋得不錯，景觀好，夠大，設計及材料也算考究」「這個客廳可以召開高峰會議」「在台灣要看到這種規模和精緻的豪宅確實不容易，大約二十年前我開車去花蓮途中經過，還特地停下來欣賞，至今記憶猶新！」也有人認為，「都是保全、傭人在住的」「光維持的費用跟人力 一年要不要個幾百萬」「離岸邊好近，地震海嘯，就不見了」。

「阿拉伯宮」內部挑高的客廳可以容納三大排桌椅會客，還可以坐在客廳遠眺龜山島美景。（圖／世邦魏理仕提供）

▲「阿拉伯宮」內部挑高的客廳可以容納三大排桌椅會客，還可以坐在客廳遠眺龜山島美景。

2018年林家開出33億元天價欲出售阿拉伯宮，而後又有媒體報導指「願意降價並附贈家具以26億元脫手」，甚至還一度誤傳以21億元成交。或許因林昭文2019年過世，此事一擱置就是5年，這次真的鐵了心割愛，正式透過商仲對外求售，消息已放出快3個月，迎來高度曝光，但售價仍是謎，「屋主希望低調，售價不對外公開！」負責這項銷售專案的商仲業者世邦魏理仕副董事江晁瑄說。

據了解，因周邊無生活機能，「阿拉伯宮」2006年興建至今，林昭文僅和家人住過1晚。江晁瑄說，老董事長過世後，子女幾乎都在國外，別墅使用率極低，才決定割愛給有緣人，雖然開價不對外公開，但林家人對價格也有堅持，買方需表明身分或寫保密承諾才會商議價格，目前只能透露「不到30億！」「如果不到30億希望通通打包(家具)的話，我也會努力談看看，畢竟這算高端產品。」

林昭文妻子林楊桂蓮曾認為「阿拉伯宮」每個月須花費鉅資維護，不如賣掉。（圖／世邦魏理仕提供）

▲林昭文妻子林楊桂蓮曾認為「阿拉伯宮」每個月須花費鉅資維護，不如賣掉。

據業者透露，目前已有超過20組買家表達興趣來詢價，其中包括科技產業的大老闆和知名大家族，真正有坐下來討論細節的大概6、7組，不過有多少組入內賞屋則無法告知。他也分析，潛在買家主要打算用來作為私人招待所或公司培訓，覺得地理位置及視野相當具有吸引力，但用途和資產規畫方面還需要再評估。

目前外澳沙灘上有不少間旅宿營運，對於是否有機會買來實現林昭文開高檔旅館的計畫。一位專做飯店開發評估的業者認為，「33億只有20間房，這營業規模太小了，不知猴年馬月才能回收。」且根據目前地目也僅能開民宿，到不了旅館規格。

與同樣待價而沽的北市超級豪宅「陶朱隱園」每戶要價18億元比較，一座「阿拉伯宮」等同可買下1.5戶「陶朱隱園」，「陶朱隱園」12年只賣出1戶，且還是關係企業的定錨交易。

「阿拉伯宮」內部空間曝光，偌大的會議室網友形容可以召開高峰會。（圖／世邦魏理仕提供）

▲「阿拉伯宮」內部空間曝光，偌大的會議室網友形容可以召開高峰會。

地產人士認為，受到央行豪宅限貸令影響，資產族群購置高總價住宅，貸款最多僅達4成，以此戶開價33億元來看，自備金額得高達19.8億元，在國內可拿出如此高額現金的金字塔族群稀缺，潛在買家少之又少，「大概只有博弈業的有機會，不過能出手買下的，恐怕也擔心國稅局盯上，想賣很難，說不定被砍價的很慘！」

這次出售，阿拉伯宮內部多張照片也隨之曝光，像是庭院有金光閃閃的駱駝商隊雕塑，室內有200~300坪、擺放多達3套宮廷沙發椅的超大客廳，以及全幅大片落地窗可眺望龜山島海景，還有一間超大會客室，裡面擺放了多個阿拉伯水煙，行銷資料介紹，「水煙為中東皇室、貴族生活交際的主要方式，上流社會中地位與威望的象徵，後來傳到阿拉伯發揚光大，成為賓客接待或商務交易禮儀的一環，體現主人對賓客的熱情款待。」

阿拉伯宮富麗堂皇，展現中東宮廷的奢華優雅，記錄了林昭文一生累積百億財富的傳奇，但面對市場考驗是否有行無市，各界都相當好奇。

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