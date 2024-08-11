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年薪140萬「想買新竹房」見價格絕望：隨便一間要3000萬！爆共鳴

▲▼新竹房市,竹北房市,六家車站。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲買房後薪水都被房貸吃掉了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣房價居高不下，不過因科技業工程師薪水優渥，常成買房的潛力者，導致新竹地區近年房價衝高，一名在新竹科技業工作的網友感嘆，年薪140萬元，在新竹地區，隨便一間3房的房子就要3000萬元，薪水都被房價吃掉，生活品質沒有比其他縣市年薪80萬好，貼文曝光一票人有感。

有網友在Dcard發文，「發現在新竹工作好像沒比較賺？」雖然年薪有140萬，但面對新竹的房價，似乎依然不足以應付，「隨便一間三房快3000萬」，如果將薪水扣掉房貸和生活成本，似乎還不如其他縣市年收入80萬的生活品質。

貼文引起許多網友共鳴，紛紛表示認同，「新竹就像拉斯維加斯賭場，進來有賺有賠，但是賺到的，休想帶出場」、「個人覺得年薪沒250萬就別去園區了」、「新竹就是華麗的建案，可憐的生活品質」、「科技難民之城」、「我在竹科上班，扣掉房租跟生活費剩下的比超商店員賺得還少，不知道自己來新竹幹嘛」、「很悲傷，但這是事實」。

也有網友指出，買房不要選新竹，壓力會少很多，「就住遠一點通勤吧，我買桃園，之前在新竹，現在在台北工作，早點出門，大概都一小時到公司，房價便宜不少」、「可以不要買新竹竹北，改買頭竹」、「買不起可以買頭份、竹南、頭屋啊」。

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關鍵字：房價問題新竹科技業工程師薪水生活品質

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