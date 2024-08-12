不是「吾彊condo」　王力宏9500萬賣北市豪宅

▲王力宏以9500萬元出售忠孝東路豪宅「國庭」。（圖／ET資料照、翻攝Google Maps）

記者項瀚／台北報導

王力宏2021年被前妻李靚蕾的「蕾神之錘」重擊，當時他承諾把5億元仁愛路豪宅「吾彊」過戶給李，但目前持有人仍為王力宏的宏聲文化。而最新實價揭露，王力宏另一豪宅「國庭」以9500萬元出售，推測買方與太平洋電纜鄭家有關。

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歌手王力宏在2021年，被爆前妻李靚蕾控婚姻不忠，當時李發出長文砲火猛烈，被稱為「蕾神之錘」，引發輿論譁然，王過去的好男人形象也瞬間瓦解。

財產方面，王力宏當時特別發文承諾，將把價值近5億元的仁愛路豪宅「吾彊」過戶給李靚蕾，但根據地籍謄本，該戶持有人仍為宏聲文化，負責人則是王力宏。

而王力宏在台北市的另一間豪宅「國庭」，位於忠孝東路，最新實價揭露以9500萬元出售，含車位權狀87坪，拆算單價120.7萬元，創下社區新高紀錄，本次也是該社區睽違3年首度出現買賣，上一回是14樓戶以每坪113萬元交易。

經查異動索引，賣方是宏聲藝人經紀公司，負責人為李明姝，也就是王力宏的媽媽。買方則為于姓自然人，進一步追查于女的戶籍登記地，位於敦化南路巷內，該處也是某3間投資公司的登記地，觀察董監事名單，推測與于女與太平洋電纜鄭家有關。

▲「國庭」位於忠孝東路二段，斜對面就是華山公園。（圖／記者湯興漢攝）

住商不動產台北新生加盟店長黃信誠表示，「國庭」位於忠孝東路二段，斜對面就是華山公園，樓高19層，採SRC結構，社區雖坪數不小、總價近億元，但由於基地面積不大，氣派度略顯不足，以嚴格的眼光來說不稱為「豪宅」，應該說是有知名度的民宅。

黃信誠認為，「國庭」成交行情每坪約110萬元，而本次交易戶在名人加持下，每坪多10萬元能夠理解，而從總價9500萬元來看，現金部分就得準備6成，買方具有一定的資產條件。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「國庭」雖然位處台北市中心，但社區左右兩側、對面都是整排的老透天，區域也有沒有其他豪宅撐場，非豪宅聚落，而附近有2場新案「中正H25」、「安家藏玉」，由於規劃小坪數，成交單價來到120~150萬元。

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