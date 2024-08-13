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一表看七都鬼月推案實力　北市破千億「文山百萬新案登場」

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲鬼月淡季不淡，從六都預推案總銷金額來看，雙北有逼近2000億元案量蓄勢待發。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

農曆7月「鬼門開」，一向是傳統購屋淡季。根據統計，今年鬼月淡季不淡，從六都預推案總銷金額來看，台北市1273億元獨占鰲頭，其次則是新北市的686億元，雙北有逼近2000億元案量蓄勢待發，另外桃園、台中也分別有超過百億元的案量公開。

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據《591房屋交易網》新建案統計，六都8月預推案數量，以桃園市24筆最多，其次台中市23筆，雙北地區也有17~18筆左右；台南、高雄則僅有個位數最少。若從總銷金額來看，則是北市1273億元獨占鰲頭，其次則是新北市的686億元，另外桃園、台中也分別有超過百億元的案量公開。

《591房屋交易網》新聞公關組組長林哲緯指出，8月雖然遭逢民俗月，但在北台灣仍有不少建商打鐵趁熱，以台北市來說，本月除大安、中正等蛋黃區有中型個案推出，最關鍵的還是在文山區，一口氣有案量700億元的「元利四季莊園」公開衝高所致。

據悉，該案目前開價突破百萬大關，又有捷運環狀線南環段利多持續發酵，未來成交價格有機會站上3位數。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六都8月預推案統計。資料來源：《591房屋交易網》新建案。（ETtoday製表）

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，今年建商延續上半年積極態度，尤其台北市見到千億元水準，為近年的罕見高點，關鍵在於文山區預計進場的大案影響，總銷一舉衝高，且台北市都會生活風格或相對於傳統習俗也更進步，陽氣旺盛力克鬼月陰霾。而桃園市、台中今年則無疑因市場熱況，讓民俗月新推案都有逾20場，表現不俗。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台南、高雄個案數雙雙為不到10筆，一方面鬼月不是沒開案，只是多以潛銷的方式銷售，等928檔期前後才正式公開，另一方面也確實前段時間的颱風災情影響，部分案場選擇延後公開時程，導致整體供給偏少。

陳炳辰表示，民間信仰在民俗月入厝、搬遷、破土的顧忌較大，而購買預售屋到交屋乃數年之後的事，相對影響性小，加上隨著時代變遷，沖淡不少習俗束縛，有適合物件與時機點，該買就買，建商也就無懼進場。

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關鍵字：房市預售屋鬼月六都台北新北民俗月

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