蛋白縣市中古房價猛　最狂1區在嘉義「暴漲76%」

▲蛋白縣市來勢洶洶，統計近5年房價漲最多的10區，最少也有35%以上漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

蛋白縣市來勢洶洶，統計近5年房價漲最多的10區，最少也有35%以上漲幅。進一步觀察前3名，漲幅更高達66~76%，分別是太保、竹南、頭份，而這3區都與科技題材息息相關。

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永慶房產集團比較近5年上半年，六都和新竹縣市外，其餘11縣市各行政區的中古屋平均單價變化，發現嘉義太保飆漲76.5%最高，從每坪10.4萬元增長到18.4萬元。另外，苗栗竹南、頭份也有破65%增幅位居第二、第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來嘉義太保市發展題材不斷，除了台積電即將進駐嘉義科學園區，市內嘉義高鐵站周邊腹地廣大、發展前景看好，「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，加上科技人才剛需買盤支撐，也讓太保市房價水漲船高。

至於苗栗竹南、頭份，陳金萍指出，這2區距離高科技產業聚集、就業人口眾多的新竹科學園區大約20-30分鐘車程，隨著新竹縣市的房價飆漲，驅使部分就業人口往房價相對親民的苗栗置產，再加上近年得益於五楊高架南延的建設，以及竹科竹南園區的擴廠，促動竹南、頭份的房市熱絡。

▲近2年七都外中古屋單價漲幅最高之行政區。（表／記者項瀚製）

北台灣也有2區入榜，為基隆的中正區、安樂區，每坪來到18~19.5萬元。中信房屋研展室副理莊思敏表示，這2區並非基隆蛋黃區，但在新建案的帶動下，廣受外地客、北市通勤族關注，近年房價漲高，主要就是與汐止、南港、內湖價差大，產生的外溢比價效應。

總結來說，陳金萍指出：「綜觀七都之外中古屋漲幅最大的10個行政區，多數中古屋單價仍以1字頭為主流，與七都相比實惠許多，且部分行政區除了區域內利多題材外，亦鄰近七都，可視為七都外擴的蛋白區，吸引大批願意『以時間換取房價』的消費者置產。」

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