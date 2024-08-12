單元5憑藉「七條通」擠進開發熱區　豪墅、大樓搶推案

▲單元5重劃區交通動能囊括三鐵、國道1號、國道3號、台74線、省道，七條通的房市發展，區內豪墅、大樓迸發。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

運動風潮正在興起，近幾年台中市政府積極推廣國民運動，在各區域廣設大型運動設施，例如重砸15.1億元、在單元5重劃區打造全國首座「足球運動休閒園區」，也因該區交通動能囊括多條重要交通幹道，區內豪墅、大樓推案迸發。

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台中市府指出，單元5足球園區是國家級的重要運動建設，預計2025年底完工，除有符合國際標準的主競賽場，還有商業營運空間等，完工後可串連西屯朝馬足球園區，舉辦國際級足球聯賽等國內外大型賽事。

▲台中單元5的國際足球園區藍圖。（圖／台中運動局提供）

台中足球運動休閒園區的設立，加上緊鄰1.3萬坪高鐵新市鎮生態公園，一動一靜。目前單元5生活機能仰賴公益、黎明等商圈，距離6月底動工的「D-ONE 第一大天地購物中心」也不遠，區域增值潛力被看好。

區域內包括精銳、惠宇、豐謙（5523）、聯悅、大城等建商都已卡位布局土地。精銳建設單元5大樓新案「精銳LEAD」，鄰近兼新市鎮生態公園以及足球運動園區，全案規劃純3房、零店面，預期近期將公開進場。

▲區域內包括精銳、惠宇、豐謙（5523）、聯悅、大城等建商都在單元五卡位布局土地。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，由從鋼鐵業起家的揆峰建設董事長丁政發也宣布，將在永春東五路、環中路口推出豪墅案，基地面積約310坪，供給10戶豪墅，地坪平均31坪，建坪68~72坪，主力總價落在4880~5880萬元上下。

▲單元5重劃區即將進入開發期。

過去丁政發經營的鋼鐵業間接供應巨大、喬山等大廠，品質受到業界肯定，丁政發表示：「因爲有天有地的別墅，對於回流的台商來說相對划算，加上自己住習慣別墅，才跳脫一般小宅規劃，推出精鑄電梯豪墅。」

▲從鋼鐵業起家的揆峰建設，將在永春東五路、環中路口，位於單元2、3、4、5的肥沃月灣內推出豪墅案。（圖／記者陳筱惠攝）



而單元5交通動能匯聚三鐵、國道1號、國道3號、台74線、省道，鄰近中部科學園區、台中工業區、精密園區，承邑廣告王瑞謙說：「在大台中科技長廊助攻下，龐大產業人口加持，區域有望成為繼13期、烏日區後，南台中開發熱區。」

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