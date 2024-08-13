鬼月買屋撿便宜？　流言終結：連續10年上漲

記者張雅雲／高雄報導

傳統觀念多認為鬼月「諸事不宜」，也是傳統交易淡季，有些買賣雙方也忌諱在7月簽約、交屋，然而根據統計，近10年六都鬼月建物買賣移轉棟數與均價，成交量不見得較低，且10年來鬼月房價持續上漲，漲幅最高的台南大漲85%，顯見多數人是「怕窮不怕鬼」。

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▲根據統計，近10年六都鬼月建物買賣移轉棟數與均價，成交量不見得較低。（示意圖／記者張雅雲攝）

《樂屋網》根據實價登錄統計近10年的六都鬼月房市價量，發現近10年中，六都鬼月以2022年交易量最低，創10年新低，買氣出現雪崩式下跌，新北市成交量更從6158棟，大減至2761棟，有超過1倍的跌幅。六都鬼月成交量高點則多落在2020年，甚至創下10年來新高紀錄。

▲近10年六都鬼月房市交易量。（ETtoday製表）

不過從價格來看，則是年年上漲，即便是2022年成交量大幅下滑，均價也是六都皆漲，漲幅最高的則是台南房價，近10年鬼月房價已有85%的漲幅。

▲近10年鬼月六都成交價。資料來源：樂屋網實價登錄、內政部。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2020年房市買氣大幅提升，主要為當年6月起疫情趨緩，逐步解封防疫措施，致使當年度鬼月出現「報復性看房」甚至比同年1~6月單一月份成交量還高。2022年則是受到美國升息、通膨以及股市大跌等影響，當年度買氣再現下滑，直到2023年買氣才復甦。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，2022年房價見高，不過交易量跟不上，整體買賣移轉棟數減少，反映房價高檔，市場追價動能不足，又有多項利空因素，讓房市進入盤整期。而財政部在2023年8月實行新青安優惠房貸政策，買氣立刻觸底反彈，出現標準的V型格局，鬼月交易量不減反增。

賴志昶表示，鬼月交易量、房價漲幅趨勢與歷年來房市大盤走勢相符，觀察民俗月與一般月份交易量，大多僅約有1成減幅，成交量也不見得較低，減少主因除了民間習俗影響，還有暑假看屋人潮略減等因素，顯示房市交易量仍與當年度政策、經濟大環境等因素較為息息相關。

▲民俗月的確會影響到房市成交狀況，但其實拉長到10年來看，每年的價格表現，還是跟著整體的房市趨勢浮動。（圖／記者張雅雲攝）

洪安怡指出，儘管鬼月的確會影響到房市成交狀況，但其實拉長到10年來看，每年的價格表現，還是跟著整體的房市趨勢浮動，甚至鬼月房價已連續10年呈上漲趨勢，對購屋族來說，鬼月已不是重點，怕的是「買貴而不是鬼月」。

再加上年輕族群越來越不擔心民俗月的禁忌，房屋買賣交易時間長，該買的還是會買，頂多提前或延後交屋，所以近年鬼月對買氣影響越來越淡，連帶也難有議價空間，買方也很難在鬼月討到便宜。

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