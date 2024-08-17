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全台高鐵成屋比一比　南二都房價大漲「還在3字頭出」

▲▼ 竹北高鐵 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台高鐵站旁房價比一比，新竹3年漲逾6成最猛，每坪來到近60萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

全台高鐵站旁房價比一比，新竹3年漲逾6成最猛，每坪來到近60萬元，漲幅其次為台南、左營，一樣具有園區題材。反觀雙北漲勢就較為平緩，平均只有13~16%成長。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

據內政部實價登錄數據，近3年各高鐵站區的成屋均價，高鐵新竹站每坪從36.4萬元漲到59.2萬元，漲幅高達62.6%居全台之首，平均單價接近6字頭。其次則為台南漲幅51.2%居次、高雄左營站44.2%，這前3名均受惠園區發展。

台灣房屋高鐵站前直營店長楊樹寶分析，漲幅居冠的高鐵新竹站，原本就受鄰近的新竹科學園區加持，加上近期生醫園區第二期、AI智慧園區相繼完工，慧榮、聯發科等重磅高科技企業總部也陸續落成、興建，為房市形成強大支撐。

楊樹寶指出，在各大園區的就業機會帶動下，近年竹北每年人口成長5000人，竹北市總人口數已超過21萬人，隨著人口持續增加，高鐵周邊剛性購屋需求持續火熱，但土地、房屋卻供給有限，使近3年房價漲幅高達6成。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲高鐵各站周邊房價漲幅排名。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南、左營高鐵特區，均具備產業公共建設紅利，像是台南高鐵特區為「沙崙智慧綠能科學城」的核心重鎮，受惠三井Outlet挹注商圈機能活水，磁吸建商大舉開發推案已逾千戶，「且由於台南高鐵屬市郊新興重劃區，早期推案量與房價基期均低，受新案帶動，漲幅也相對明顯。」

李家妮說，左營高鐵則是全台少數位於蛋黃市區的高鐵站，區域地段精華，房價水位本就屬於高段班，尤其左營高鐵特區，為距離台積電廠區最近的蛋黃商圈，近年受惠台積電設廠利多，未來更有左營高鐵科技之心188億元商辦開發案前景，區域新屋最高成交單價已坐4望5。

至於桃園青埔，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從數字上來看，青埔每坪均價比新竹便宜15萬元，在跨縣市的比較效應下，未來補漲空間大，但若是單看新推案，青埔房價也已相當可觀，今年以來都站上5字頭，甚至往6字頭進攻，還傳出有建案熱銷排隊，而該區早期都是在地買盤，近期來看則開始有不少外來客看上高鐵機能而購入。

另外，台中高鐵周圍成屋均價雖僅3字頭，但近年隨建商相繼推出指標個案，成屋轉手已出現4字頭價碼，甚至有指標大案開出5字頭。

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關鍵字：高鐵房價竹北台南左營漲幅台灣房屋何世昌

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