台積電第一圈首現成交價站6字頭　在地驚呼：漲瘋了

▲高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，兼具地段與機能，對外地客來說相當具吸引力。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價因台積電效應，買氣持續升溫，房價跟著水漲船高。根據最新實登，台積電第一圈出現成交價首站6字頭，有預售案頂樓戶直衝63.5萬元，刷新左營區房價新高，引來在地人驚訝不已，傻眼直呼「漲瘋了？」

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根據實登，繼美術館特區出現首購大樓「里山美術」，6月成交價直衝63.4萬元後，左營區首度有新案站上6字頭，「鑫天際」位於高鐵特區，屬於台積電第一圈，6月出現頂樓戶坪數為60坪，成交價達63.5萬元，總價3765萬元，創左營區單價歷史新高。

▲該社區單、總價雙高，引來不少在地人疑惑，真的有人買得下去？（圖／翻攝自實價登錄網站）

該社區目前成交共70筆，坪數為40~60坪，均價為58.8萬元，住家成交總價2170~3765萬元，引來不少在地人疑惑，雖有台積電工程師的剛性需求加持，但畢竟價格飆到5~6字頭，加上3房起跳讓總價墊高，單、總價雙高下，真的有人買得下去？

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能的外地客來說，相當具吸引力，已有不少工程師入手該區物件，帶動房價持續上攻。

▲台積電第一圈出現預售案成交價首站6字頭，有頂樓戶直衝63.5萬元，刷新左營區房價新高。（圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀分析，受高鐵影響，高鐵特區房價開「全國盤」，才會從4字頭飛快飆漲到6字頭，價格表現要看後續利多支撐，像是台積電量產後是否引進高薪人口，才有機會挑戰現階段的房價天花板。

而以往高雄創價產品多為首購大樓，雖然高單價，但有低總優勢可吸引民眾購屋。大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城透露，高鐵特區為高雄唯一具三鐵共構優勢的生活圈，本來就有外來客層購屋，除了自住外，不少置產客也預期新案3~5年後完工，交屋時房價還會更高，才會連換屋型大樓也出現創高價的現象。

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