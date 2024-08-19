銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款＋房價大漲「銀行也受不了」

▲房市交易暢旺，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟，但銀行房貸卻是罕見的緊縮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

房市交易暢旺，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟，目前雖然交易移轉棟數未創歷史新高，但銀行房貸卻是罕見的緊縮，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，據數據顯示，平均房貸金額14年來已從542萬元來到977萬元，信義房屋專家表示，短時間內出現大量貸款與房價大漲下，導致市場資金吃緊。

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據數據顯示，2010年第一季平均房貸金額為542萬元，但2024年第一季平均房貸金額已達977萬元，房貸金額相當於一件抵2010年的1.8件。對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，部分銀行開始陸續調高報價，甚至針對VIP放款或者排隊等放款等狀況。」

▲現在銀行放貸保守，部分銀行開始陸續調高報價，甚至針對VIP放款或者排隊等放款等狀況。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然過一陣子可能銀行就會又有額度出來，不過若是公股行庫放款態度趨於保守，房貸案件湧入還有資金的民營銀行，可能過幾個月現在還正常接案的銀行也會受不了。

現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理表示：「政府推出新青安房貸優惠用意為減輕購屋民眾負擔，不過卻促使房市買氣瞬間爆棚，市場需求面大增，意外成為助漲房價的元凶之一。」

隨著房市熱度再起，央行時隔一年再度加碼房市管制，金管會也擬就《銀行法》72-2條但書條款再次檢討，銀行可運用資金因此也變少，間接影響貸放能力，建議政府在檢討或推行政策時，應進行通盤考量，而非僅就單一問題處理。

曾敬德表示：「市場資金吃緊最明顯就是股票質押借貸金額，上半年有些還貼近房貸的利率，近期都快速拉高，央行的貨幣緊縮與市場機制產生效果，現在甚至有購買預售的民眾，希望案子不要蓋太快，快要成屋的個案反而客戶會疑慮成數問題。」

最後，曾敬德建議：「為了爭取客戶與維護往來關係，整批房貸本來條件都會比較優惠，不過現在資金有限，留給一般房貸戶更有利可圖的狀況下，購屋人要多問幾家銀行才較為保險。」

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