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南科周邊房市熱翻天　在地反勸：最保值要選「人口最密集區」

▲▼ 台南東區 。（圖／東森房屋提供）

▲東區為台南蛋黃區，房價保值性高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台南報導

近年科技園區周圍房市火燙，其中不得不提的是年產值破2兆、全台第一大科學園區的南科，周圍新市、善化、安定區成全台房市焦點。然而，在地房仲表示，台南保值性最高的地區仍是傳統蛋黃區，東區的人口最密集、平均所得高，房市發展持續看好，也是在地人購屋、換屋首選。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

近年國內房地產蓬勃成長，科技產業興盛是最大的原因之一，觀察台灣從南到北科技廠周圍地區，不僅房市買氣熱絡，房價也直直往上，漲勢驚人，其中過去房價基期相對低的台南，在年產值破2兆、全台第一大科學園區的南科帶動下，成為全台房市討論的焦點。

東森房屋台南東門加盟店長黃昱傑表示，南科帶來大量就業人口，緊鄰的新市、善化、安定區近年房價大幅走升，新案站上3字頭，還有部分預售案站4字頭，直逼5字頭，相當驚人，「不過在南科周圍買房的民眾，幾乎都是具工作需求的外來人口，台南在地人仍會選擇傳統蛋黃區。」

黃昱傑認為，南科議題炒熱整個台南，不管哪一區都跟漲，但傳統市中心漲幅相對平緩，買賣供需也較為穩定，是更具有房價保值性的區域。舉例來說，東區為台南蛋黃區，人口密集、人均所得高，又有成熟的生活機能與公共建設，發展潛力持續看好，就像是台北的東區一樣，永遠都是最好的。

黃昱傑指出，台南東區人口數達18萬1951人，面積約13.4平方公里，是全台南人口最密集的行政區，每平方公里約達1.3萬人，且住戶們的口袋深，人均所得高，據過去財政部統計資料，台南最富有的20里之中，東區就拿下8里。

▲▼ 台南東區 。（圖／東森房屋提供）

▲東區是台南人口密度最高的行政區。（圖／東森房屋提供）

黃昱傑進一步介紹，台南東區有4大值得關注、主要的購屋區段，首先是平實重劃區，由軍方的土地重劃，目前還沒有成屋落成，線上新案5字頭起跳，是台南高價地段，建商也紛紛插旗，且購地單價也是全台南最貴的，未來發展可期，也將帶動周邊中古房價成長。

再來是虎尾寮重劃區，該區以20年的透天產品居多，以常見的地坪25坪、建坪60坪為例，總價約1600~2000萬元，由於開區開車到南科只需15分鐘，因此也吸引部分園區客購入。另外，成大商圈與南紡夢時代商圈也頗為熱門，近年商圈發展重心有逐漸往夢時代商圈走的趨勢，2區都以30年大樓為主，成交單價落在20~30萬元左右。

▲▼ 台南東區 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋台南東門加盟店長黃昱傑。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

關鍵字：台南南科園區新市善化安定東區人口密集東森房屋黃昱傑

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