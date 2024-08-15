廟公退休！　新崛江30年宮廟888萬求售「只剩廟殼」

記者張雅雲／高雄報導

高雄新堀江商圈「南雄宮」1992年落成，至少有30年歷史，香火鼎盛，也曾是當地的信仰中心，沒想到，今年突然開價888萬元求售，整間廟都清空，目前僅剩1棟獨棟透天外觀，據了解，廟公因年事已高決定退休，宮廟也一起結束經營走入歷史。

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▲位於南高市中心新堀江商圈的「南雄宮」，開價888萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

該透天位於高雄市新堀江商圈的文橫一路，原本是1992年落成的「南雄宮」，經營至少30年，根據該宮廟粉專表示，該廟1956年源起於一支「南鯤鯓代天府」吳府千歲的黑令旗，中間幾經輾轉，因政府開路而遷移到現址，沒想到近期「南雄宮」的浮雕裝飾以及神像已被移除，門口掛出求售布條。

▲「南雄宮」1992年落成，至少有30年歷史，香火鼎盛，也曾是當地的信仰中心。（圖／翻攝自Facebook／南雄宮-五府千歲(南鯤鯓代天府)）

根據銷售資料，該透天⼟地為⾼雄市政府財政局和國有財產署所有，地坪29坪，為第⼆種特定商業區，建物未保存登記，建坪為19.6坪，至於地租每年則依土地公告現值調整，以自用住宅計算，2024年地租月繳9797元。

▲近期「南雄宮」的浮雕裝飾以及神像已被移除，門口掛出求售布條。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，原本的廟公年事已高退休後，決定把宮廟結束，再轉手地上權透天，開價888萬元求售。若購買地上權建物後，土地有優先承購權，可優先購買面積約65坪，需向國有財產署及⾼雄府財政局提出購買。

永慶不動產R13忠言加盟店業務蔡靜枝表示，該區為南高雄早期開發的區段，附近有大統百貨五福店、新堀江商圈、中央公園捷運站、明星學校等，商業機能發達，地段相當精華，土地成交價單坪破百萬元，約為100~120萬元，若有投資人整合附近透天，未來頗具開發價值。

▲該區為南高雄早期開發的區段，附近有大統百貨五福店、新堀江商圈、中央公園捷運站、明星學校等，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

區域以透天店面為主，屋齡多為40~50年，地坪20~30坪，總價2000~3000萬元，蔡靜枝分析，之前有不少客戶積極詢問想承租宮廟，主要是想買來供奉其他神明，直接當現成的廟公，若買家繼續當成宮廟使用，或是整修後當成純店面使用，也具商業價值。

在地仲介分析，宮廟主要收入多來自信徒的捐款和香油錢，周邊廟宇也不少，競爭相當激烈。民俗專家柯武村提醒，請神容易送神難，一般人若沒處理好也會忐忑不安，建議有意接手的買家，有選擇的餘地應先做好儀式，感謝神明的照顧和庇佑較心安。

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