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南屯首購天堂消失　 預售交屋再轉手「2字頭→5字頭」

▲▼建功重劃區,中台灣,新成屋,首購,房價,菁科2MAX 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中市南屯區的嶺東建功自辦重劃區，實登揭露新成屋單價衝上5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣過去的首購族天堂素有「北機捷、南建功」之稱，不過近期觀察，2地新成屋單價皆突破前高，其中建功重劃區甫交屋新案平均社區單價從2字頭，新轉手2房格局物件實登突破5字頭，相當驚人。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

由於精密科學園區、台中工業區、中科園區等3大園區環繞，位於南屯區的嶺東建功自辦重劃區，區域房市動能強勁。而該區棋盤街廓，在幾近沒有素地開發的情況下，新成屋價格漲幅速度快。

嶺東建功重劃區屬於南屯區門牌，前身為國軍眷村，在眷村遷徙之後，該重劃區搖身一變成為首購新天堂，開發面積超過10公頃，主要生活範圍以五權西路、向上路、永春路為中心，食衣住行則以忠勇路與永春東路為核心，向外擴散發展。

▲▼建功重劃區,中台灣,新成屋,首購,房價,菁科2MAX 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲由於精密科學園區、台中工業區、中科園區等3大園區環繞，位於南屯區的嶺東建功自辦重劃區，房價漲幅驚人。（圖／記者陳筱惠攝）

區域甫交屋、鄰近彩虹眷村的「菁科2MAX」位於春安路、春安二街口，預售初期以2字頭房價問世，去年單價平均落在35~38萬元，時隔1年，成屋交易直登5字頭。

據實登揭露，該社區2房25.34坪物件，2020年以總價781 萬元售出，拆算單價落在26.08萬元，6月份轉手總價高達1390萬元，單價直接來到50.11萬元。

住商不動產嶺東科大加盟店陳孟詮分析：「嶺東科大周邊近期受惠於品牌建商持續進駐，在新案持續疊價之下，區域屋齡5年內新成屋成交單價約落在45萬元以上。」

▲▼建功重劃區,中台灣,新成屋,首購,房價,菁科2MAX 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前建功自辦重劃區素地幾乎已經開發完，整體房價叩關5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

該區域房價高漲，除新案帶動外，也與緊鄰精密機械科技創新園區有關，年輕剛需買盤大多喜歡新案，且由於有工作需求，大多等不了預售案，因此紛湧至周邊新成屋看房。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯嶺東建功自辦重劃區新成屋轉手獲利一覽表。

在地房仲楊小姐認為：「目前建功自辦重劃區素地幾乎已經開發完，基地逼近2500坪的『富宇世界花園』將進入交屋階段。區域中最晚推出的『勝美琚』，預售實登價格最高來到46.91萬元，整體房價要叩關5字頭不是問題。」

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：建功重劃區中台灣新成屋首購房價南屯中科精科交屋新案

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