2大屯區學區宅行情上衝7字頭　現代孟母「懷孕就布局」

▲明星學區周邊房價保值性強，也成為房市保證。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台灣步入高齡化、少子化社會，但跟貧富差距一樣，各大都市中，明星國中小的候補數也是呈現M型化區隔，風評越好的國小，排隊註冊的風氣不滅。信義房屋專家表示，明星學區周邊房價保值性強，也成為房市保證。

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中台灣近年不少公立雙語學校引入頂級師資，成為滿額學校，不少家長在懷孕初期就選擇學區宅，就是想讓孩子搶得先機。其中，台中市南、北2屯區明星學區宅囊括地段優勢、建設利多，再加上日常採買機能，房市交易最為火熱。

像是南屯區的惠文高中、惠文國小、黎明國中小、大墩國中小等15所明星學校，成為當地、甚至是周邊七期家庭的主要學區。

▲台中市南、北2屯區明星學區宅囊括地段優勢、建設利多，再加上日常採買機能，房市交易最為火熱。（圖／資料照）

近期元城建設於黎明商圈核心推出雙塔新案「元城生生」，規劃地上14層，地下3層，主攻3~4房的自住客，開價每坪6字頭。該案銷售郝國舜指出：「黎明商圈各項機能發展成熟，除吸引區域客，更有跨區注重生活環境的客群，一天約可接待約20組客人，詢問度高。」

▲黎明商圈新案「元城生生」，一天約可接待約20組客人，詢問度相當高。（圖／記者陳筱惠攝）



同樣是南屯區的惠文學區，已有位於河南路、大業路上的「麗晨語山簷」，近一年實登均價突破6字頭，總價皆在3500萬元以上。而「鉅陞青山旭」社區均價已接近7字頭，最高成交單價更達77萬元。

北台中也不遑多讓，北屯區的仁美國小、東山完全中學、貴族私校明道、普林斯頓、葳格中小學、衛道中學、馬禮遜美國學校都是區域內出名的排隊學校。其中，順天建設14期「KING’S ROAD」也因區內便捷機能，讓高資產階級父母出手購屋。

▲順天建設14期「KING’S ROAD」也因區內便捷機能，讓高資產階級父母們出手購屋。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋崇德店專案經理邱冠彰表示：「北屯區本身就是傳統文教、住宅區，生活機能良好，近年區內又有多個新興重劃區開發，加上年輕族群人口不斷移入，前進知名學區周邊置產的也有不少外區域的家長，如彰化、西屯等，更有可能從幼稚園就開始規劃。」

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