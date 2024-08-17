台南「一案建商」先建後售變爛尾　一拍底價1億流標

▲台南再出現未完工建案成爛尾樓，14日進行一拍，底價1億400萬元，無人投標以流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南再出現未完工建案成爛尾樓淪落法拍！該建商為和祐開發，拍賣原因為「清償債務」，14日進行一拍，底價1億400萬元，無人投標以流標收場。專家透露，畢竟拍下毛胚屋後還要整理，一拍底價仍高，預計二拍以後較有機會拍出。

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根據法院公告，此案債務人為和祐開發，拍賣原因為「清償債務強制執行」，該物件位於台南仁德太子路，持分地坪204坪、建坪561坪，一拍底價為1億400萬元，換算單坪價格約18.5萬元，依鑑價報告記載，查封建物為尚未建築完成的建物，無水電，14日舉行一拍最後流標收場。

▲查封建物為尚未建築完成的建物，無水電。（圖／記者張雅雲攝）

而台灣公司網顯示，該公司2019年成立，根據建築工程履歷查詢系統，和祐開發僅在2020年有一筆建照執照申請紀錄，而該建商近年已無新推案。據了解，該案位於太子路，原本預計先建後售，1樓門口掛有55~59坪、一層一戶的布條，沒想到還未完工就變爛尾。

▲太子路為仁德早期發展聚落，生活圈以太子廟為發展中心。（圖／記者張雅雲攝）

太子路為仁德早期發展聚落，生活圈以太子廟為發展中心，中信房屋仁德保安加盟店店長曾世奇表示，仁德新案目前行情落在32~35萬元，受台南近年房價飆漲影響，有不少外地客因仁德房價基期仍低，還有3字頭價格來此購屋，也有部分在地人從透天換電梯大樓，現階段以小坪數、低總價產品最受歡迎。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，一拍價格雖低於目前區域行情，可吸引具建商背景的投資人、或資產公司接手推案，但是後續完工仍要一筆興建費用，若投資人評估後具一定合理利潤，二拍之後單坪底價約15萬元，較有機會拍出。

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