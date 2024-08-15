南一中50年老宿舍拆除　在地憂：又要炒房了嗎？

▲有網友在臉書《台南府城大小事》PO出南一中宿舍拆除照片，並指出「終於拆除了！」（圖／翻攝自Facebook／台南府城大小事）

記者張雅雲／高雄報導

創立於日據時代1922年的台南一中，過去的教職員舊宿舍已有50年歷史，空置多年後留下一棟棟無人居住的老屋，近期該宿舍陸續拆除，引來在地人痛批又要炒房，據了解，該地預計先做為停車場使用。信義房屋專家指出，該區住家跟停車位都是供不應求。

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有網友在臉書《台南府城大小事》PO出拆除照片，並指出「終於拆除了！」有不少台南人詢問後續規劃，還有在地人痛批「房價飛漲，運河旁小巷裡的窮人依舊貧窮，我們享受到什麼？」、「只是更加覺得買房難如登天」、「宿舍土地高價賣出了吧？」引來底下留言網友紛紛戰成一團。

台南一中教職員宿舍位於東區東寧路，據謄本顯示，宿舍舊址佔地約408坪，為國有地由南一中使用。

▲過去的教職員舊宿舍已有50年歷史，空置多年後留下一棟棟無人居住的老屋。（圖／翻攝自Google Maps）

根據南一中今年的第7次行政會議紀錄表示，因應登革熱疫情，該校3月申請建物拆除執照，之後校舍將採BOT案招商，在完成招商前，研議於合法範圍內先一年一約設置停車場，7月2日與台南市政府交通局會勘，依據相關辦法委由台南市政府設置臨時停車場。

信義房屋東寧店業務楊凱喬表示，東寧路為早期發展生活圈，沿線商家林立，生活機能發達，附近有東寧運動公園、南一中、長榮女中、成功大學、南紡購物中心等，地段相當精華。

▲東寧路為早期發展生活圈，附近有東南一中、長榮女中、成功大學、南紡購物中心等。（圖／記者張雅雲攝）

區域發展早，新推案不多，房市交易以中古屋為主，大樓普遍屋齡有20~30年，成交價約25~30萬元，30年以上大樓，價格為20~25萬元。少數屋齡20年內的中古豪宅，指名度高少有釋出，價格約35~40萬元。

周邊也有不少公寓物件，屋齡40年以上，單價落在15~20萬元。楊凱喬分析，該區屬於台南一級文教區，有頂級高中、大學，學區宅帶動區域買氣一直很旺，加上機能完善，住家可說是供不應求，只要價格合理，一有釋出就能很快成交。而舊城區道路狹窄，停車格也不多，停車位一位難求，未來新設置停車場，多少可紓解停車問題。

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