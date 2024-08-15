建案選字有眉角　豪宅一哥愛用1字曝原由

▲2024年聯聚建設重壓七期重劃區，將在年底前推出2棟住宅產品、1棟商辦產品，總銷金額落在700億元大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

建案的案名有著大學問，最常見的會用英文、數字、地名等方式命名，不過其中的字，其實也有取名小技巧，台中豪宅一哥就自曝叫好叫座的商辦產品取名由來，都是「中」系列，包含「聯聚中雍大廈」、「聯聚中維大廈」。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

2024年聯聚建設重壓七期重劃區，將在年底前推出2棟住宅產品、1棟商辦產品，總銷金額落在700億元大關，對於系列作品即將上線，聯聚建設總經理王于娟則私下透露建案命名內幕：「我們供給給企業主的商辦產品，其中偏好以『中』字命名，取其上下左右都平衡，要讓企業可以承上啟下、左右逢源、四面亨通、八面玲瓏。」

▲聯聚建設透露商辦產品系列以「中」字為命名基礎的原因。（圖／記者陳筱惠攝）



事實上，台中新案命名方式也各自有一套，如雙橡園開發就常以基地面積為建案名稱，如「雙橡園1617」、「雙橡園2925」。大城建設曾以12月份當作建案命名由來，如「二月埕」、「十二月滿」。大毅建設也採用「幸福系列」成為指標，如「人人幸福」、「讚幸福」、「家幸福」等。

代銷業者刑書睿說：「系列建案除能代表開發商深耕的決心，大器、好記的名稱也會讓未來住戶相對應的感受身份尊貴。」他也透露：「其實也能觀察，不少建案的選字，也有相同意味，例如『匯』字，建案選用會讓水字旁包在框框內，用意就是表示建案含水，有財富聚集的意思。」

▲聯聚建設也將在國家歌劇院後方推出110坪、220坪的代表豪宅作品，總銷約190億元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，還有常見的「悦」字，大部分的悅，上面的兩撇建案名稱也都習慣選用往上的「悦」而非「悅」，其用意也代表希望不論是銷售、未來住戶都能夠蒸蒸日上。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」