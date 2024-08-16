建商吃下整排店家等都更　北屯網美咖啡廳8925萬交易

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市北屯區崇德路二段上，以實驗室為概念的網美咖啡廳「255LAB café」，3月以8925萬元交易，經查買方為鉅虹建設，且早在去年底建商已先行收購鄰地至大連路上整排房地，目前整個街廓正在辦理都市更新計畫。

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▲以實驗室為概念的網美咖啡廳「255LAB café」，3月以8925萬元交易，經查買方為鉅虹建設。（圖／記者陳筱惠攝）

「255LAB café」為地上5層建築，屋齡9年，位處崇德路二段上，屬四期重劃區範圍，地坪約52.3坪，建商以總價8925萬元購入，換算每坪單價約171萬元。

值得注意的是，鉅虹建設去年即開始部署該崇德路二段、大連路二段街廓，除拿下網美咖啡亭旁接待中心原址，還一口氣吃下交叉口兩側的早餐店、快炒店、蒙古烤肉等，合計面積約935坪，每坪單價約180萬元。

▲鉅虹建設去年即開始部署該崇德路二段、大連路二段街廓。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，亞昕國際開發在同一街廓也持有數筆土地，且在先前以召集人身份，籌組土地都市更新事業計畫案，整體範圍呈凹字型，並以大連路、河北路、河北一街、崇德路二段為邊界。



▲建商購地一覽表。

據知情人士指出，鉅虹建設本次購入的土地，之後也會合併至該都市更新事業計畫案內，由於都更單元有一定的空地比，該建物扮演關鍵性的角色，合併後將使整塊土地效益更加。

▲據知情人士指出，鉅虹建設聯手亞昕建設，正積極準備該區都更。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔分析：「鉅虹建設最先買進的土地，具雙面臨路的優勢，即便地上物幾乎是老舊建物，但土地價格甚至比本次購入的網美咖啡廳拉得更高，更加凸顯整地的價值。」

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