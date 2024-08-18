繳不出管理費！　蛋黃區大樓869萬拍出「可繳300年」

▲高雄蛋黃區有棟知名大樓，6樓住戶因積欠管理費，該戶淪落法拍市場，一拍就拍出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄蛋黃區有棟知名大樓，6樓住戶因積欠管理費，該戶淪落法拍市場，底價為804萬元，15日一拍引來3組人馬搶標，最後得標金額為869.9萬元，溢價8.2%，已追上市場行情，換算可繳300年管理費。

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該物件位於高雄市民生路、中華路口的「愛禮大廈」6樓，屋齡45年，總坪數42.9坪，一拍底價為804萬元，換算單價為18.7萬元，根據法院公告，該案債務人為4位鄧姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付管理費強制執行」，查封人即為「愛禮大廈」管委會。

據2023年12月筆錄記載，建物屋內佈滿灰塵，堆滿廢棄物，顯已久無人居住，停水停電，代理人稱沒有停車位，尚有積欠管理費。15日一拍引來3組人馬搶標，最後由蔡姓自然人以899萬9999元得標，換算單價約20.2萬元，溢價8.2%。若以社區管理費單坪約60元、42坪換算，每月管理費約2500元，得標價可繳300年管理費。

▲市中心精華地段中古物件等不到二拍，一拍就吸引多組投資人積極進場布局。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前買氣火熱，不少預售案都快速完銷，加上AI、半導體等產業投資話題不斷與台股表現強勢影響，使得市中心精華地段中古物件等不到二拍，一拍就吸引多組投資人積極進場布局。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，該區位於南高雄精華區段，步行約10分鐘可到大同醫院、中央公園、高雄文學館等，民生路、中正路商家林立，也算是早期富人區。

區域可建地不多，新推案也少，預售案已出現6字頭成交價，10年內小坪數大樓，控制總價後，單價拉高也有4字頭行情，吸引首購、小家庭進駐。鄭啟峰表示，區域40年屋齡大樓成交價落在20萬元上下，也顯示房市買氣熱，連法拍價格也已經趨近市價行情。



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