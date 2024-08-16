▲隨著國賓飯店改建案「國賓皇琚」創下最高成交單價217萬元紀錄之後，周邊新案身價也被帶動。（圖／記者項瀚攝）

記者詹宜軒／台北報導

隨著國賓飯店改建案「國賓皇琚」創下最高成交單價217萬元紀錄之後，周邊新案身價也被帶動。包括「昀集柏寓」、「中山自在」、「中山麗池」等案，最高單價均超過130萬元。部分建案更是僅推出2個月就宣告完銷。

從營建工程、室內裝修起家的晶匯建設，過去合作場域包括「微風南山」、「微風信義」等，而跨足開發商的第一案，即為「昀集柏寓」。該案位於民生東路、中山北路二段77巷口，規劃14~32坪產品，可售戶數104戶，5月中公開、日前已宣告完銷。根據實價登錄，成交均價為每坪122萬元。

晶匯建設開發董事長陳亮宇表示：「此案為公司跨足建設事業的第一案，優勢除地段外，產品定位、坪數規劃等，皆符合現下需求，加上邀來日商台灣大林組作為營造顧問，獲得民眾青睞，因此能快速完銷。」

▲「昀集柏寓」。該案位於民生東路、中山北路二段77巷口，規劃14~32坪產品。（圖／記者詹宜軒攝）

聯碩地產副總經理潘志平補充：「買方除中山區在地客，另也有來自大安、信義區。置產需求則略大於自住需求。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，中山區在馬偕醫院、林森商區、中山北路，以及捷運中山站、雙連站周邊的市中心地段寸土寸金，但大小新案齊聚，多為都更危老案，新案包括「恆合中山」、「昀集柏寓」、「中山自在」、「中山麗池」、「璞園森仰」、三橋長安西路案等，若為一般新案，開價大致在單坪130~150萬元間。

陳亮宇透露，目前晶匯建設下一案為正在整合中的大同區大龍街案，鄰近捷運圓山站。

▼ 國賓改建案激勵周邊士氣 危老新案2個月就完銷 。（圖／業者提供）