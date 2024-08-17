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全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這間連抓6交替「從此塵封」

記者陳筱惠／綜合報導

民俗月到來，觀察不動產買賣卻並未降溫，而過去市價打5折的凶宅案件，討論度也相當高，盤點北中南5間極凶宅，有3間以市價5折出售，其中2間待售中，但位於台中沙鹿的索命凶宅，投資客屋主寧願塵封也不願再公開。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

▲▼新莊水泥封屍案發大樓。（圖／記者陳豐德攝）

▲新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，事發後3年新買家1日內決定，以550萬元買下凶宅，價格幾乎砍對半。（圖／資料照）

《新莊水泥封屍案》

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，張姓女子因跟葉姓小姑處不來，竟用啞鈴狠砸對方頭部，並將瀕死的小姑拖進浴室，將人壓進澡盆溺死，之後又擔心屍臭會引發他人懷疑，竟分多次外出購買大量乾拌水泥砂，將葉女的遺體在其房內「造塚封屍」。

據了解，該物件總坪數41.03坪，包含車位，2021年市價約1千萬元，當時開價開價698萬元，最終新買家1日內決定，以550萬元買下凶宅，價格幾乎砍對半，至今該屋仍未有轉手。

▲▼新店過去僅有「碧潭有約」的高樓層、小坪數才會將單價拉升至7至8字頭。（圖／記者賴志昶攝）

▲位於新北市新店碧潭的中古社區連續出現輕生事件，進入法拍市場後一路到2023年4月第四拍，底價818萬元時，順利以902.2萬元拍出。（圖／資料照）

《新店碧潭5年4死》

位於新北市新店碧潭的中古社區，在2017年曾發生一位醫生攜妻女一家三口承租，後由於投資副業欠下債務，醫生攜妻女在租屋處疑似食用不明藥物輕生，之後該戶凶宅淪落法拍市場，底價為962萬元。

但據法院筆錄提及，該事故屋在2022年6月又再發生一次輕生事故，也就是在短短5年內共4人死亡。該物件權狀坪數21.79坪，一路到2023年4月第四拍，底價818萬元時，順利以902.2萬元拍出，對比市價行情1300~1500萬元，打了約6折。而該案目前開價1468萬元銷售中，

花蓮五子命案！獵人驚見2顆頭顱白骨　揭發父母弒親兒女共赴黃泉

▲花蓮縣吉安鄉五子命案的凶宅，也以市價5折出售給新屋主。（圖／資料照）

《花蓮五子凶宅》

2006年花蓮縣吉安鄉一處民宅，因村民都嗅到一陣陣惡臭味，瀰漫著整個社區，花蓮警方接獲線報，破門進入後發現屋主劉男的5名子女陳屍於浴室， 5具已經腐爛爬滿蛆蟲的小孩屍體累叠在一起，黑色垃圾袋套頭，頸部纏繞鐵絲，死狀悽慘。而屋主劉男與妻子則無故失蹤，警方比對指紋後，鎖定劉男夫妻為兇嫌，9年後卻在花蓮山區發現兩人屍骨。

不過全案宣布結案後該房曾傳出許多靈異現象，2017年，一名30歲葉姓新屋主，在父親出資下，以300萬元買進，約市價5折，據過去媒體報導，葉姓屋主在入厝時席開3桌宴請親友，並且表示入夜都睡得很安穩，「平平靜靜過日子最好」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台南永康的透天別墅，前屋主被發現陳屍在屋內，並留下紙條寫著「非我家人、入住索命」。（圖／讀者提供）

《台南非我家人、入住索命》

位於台南永康的透天別墅，前屋主被發現陳屍在屋內，並留下紙條寫著「非我家人、入住索命」，使該別墅有「南部最凶宅」稱號，後續該物件流入法拍市場，2016年由台中命理師562萬元得標。

據該命理師自述，取得該物件後，以自身的修行花費多年超渡亡魂、淨化凶宅，甚至整間整修，後續開價1680萬元再度引起媒體關注。據了解，該凶宅前後超過10組的人表達有意願，但實際上命理師堅守市價，目前仍有待有緣人出現。

鬼月帶看房「客人突瞪大眼」…走出去腿軟跪地　祂猙獰吼：再不滾讓你死

▲台中市沙鹿區有一間發生「6吊交替」的凶宅，屋主直接塵封，示意圖。（圖／資料照）

《沙鹿6吊交替凶宅》

位於台中市沙鹿區有一間發生「6吊交替」的凶宅，據了解該房子起初租給一對大學生情侶，但男方劈腿並對女友拳腳相向，女方後來不堪長期折磨，選擇在客廳上吊輕生。

事後，房東請人做法事處理並再度出租。隨後，房子由一對姊妹承租，沒想到3個月後姐姐也在同一處輕生。前屋主再度請人做法事後，便決定以低於市價近3成的價格出售房子。然而沒想到委任的房仲在帶人看房時，竟被人發現在凶宅同一處位置輕生。

事後，該凶宅被1名投資客以58萬元買下，隨後將房子委託出租公司代管，但出租公司的承辦小姐沒多久卻在自家住處輕生。在奪走4條人命後，連對面的鄰居也跟著在家中上吊。最終，房子由一名剛離婚的單親媽媽承租，也沒逃過壓力而上吊輕生。

據知情人士透露，該凶宅接二連三出事，投資客也被嚇壞，因此乾脆封盤不賣也不租，不打算讓這間房重出江湖。

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關鍵字：凶宅不動產市價恐怖案件民俗月極凶宅沙鹿

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