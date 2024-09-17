日本兒童住宅墜樓事故頻傳　政府補助100萬日圓裝「防墜鎖」

▲日本高層公寓近來頻傳兒童失足墜落死亡的悲劇 。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

最近日本頻傳兒童墜樓死亡的事故，尤其是窗戶、外部樓梯、陽台等最容易發生意外，光是30年以內9歲以下兒童從住家墜落的事故就高達170件，引起社會開始重視建築結構與居住安全。對此，日本政府透過修訂法規增加欄杆的最低高度；並透過各地方政府補助每戶家庭100萬日圓，設置防墜鎖。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，今年7月2日下午，北海道札幌市某10層樓高級公寓的停車場，發現一名住在4樓的3歲女童倒臥在地，送醫後仍不幸死亡。原來該名女童在母親身體不適、在房間休息時，從外部樓梯不幸摔落身亡，調查員發現欄杆之間的縫隙達15公分，樓梯牆壁高度只有115公分，然而女童的身高就有100公分。

至於去年3月，愛知縣名古屋市的高級公寓大樓，則有一對年僅2歲的雙胞胎男童從7樓相繼摔落死亡。

事故調查委員會指出，從1993至2023年之間，就有170名從住宅摔落身亡的9歲以下兒童，其中103件的事故發生地點位在陽台、47件則是窗戶，5歲以下的死者超過8成。

依照日本《建築基準法》規定，陽台欄杆的高度至少要110公分以上。然而，非營利組織「Safe Kids Japan」調查後發現，發生事故的3歲兒童當中約有66%是翻越120公分的欄杆、5歲兒童當中有73%翻越140公分以上的欄杆。

事故調查委員會表示，他們發現以較便宜的價格設置防墜鎖（補助錠）最能夠改善幼童失足墜樓的問題；或是能夠透過數位技術，在窗戶設置感應器、同時在家長的手機安裝App，當年幼子女打開窗戶時，能夠立刻提醒家長。

為了能夠推廣在住家設置防墜鎖、欄杆，日本國土交通省從2022年起針對有小學生以下子女的家庭發放最多100萬日圓（約新台幣21萬8314元）的補助作為裝潢費用。東京都去年平均發放每戶30萬日圓補助；至於名古屋市則從今年6月起補助每戶20萬日圓。