一家3口住套房爆滿「該租迷你倉庫？」　網全點頭：後悔沒早點用

▲原PO一家3口住在套房，猶豫要不要租倉庫放東西。（示意圖／CFP）



記者郭卉寧／綜合報導

如果家中物品太多擺不下，你會選擇租倉庫嗎？一名女網友表示，目前一家3口住在小套房裡，但小孩的物品太多，所以很猶豫要不要租倉庫擺放。對此，不少人點頭直呼：「會後悔沒早點租！」

女網友在Dcard發文指出，由於工作的緣故，目前與先生及剛出生的小嬰兒住在小坪數的套房中，且因有其他規劃，所以暫時沒有打算換住所，但小朋友的用品比想像中多，因此猶豫是否要租借倉庫，「大家會建議將大型東西或閒置中的物品，租迷你倉庫存放嗎？會不會反而更麻煩？」

貼文曝光後，就有人認為，應該將用不到的物品清除，「我會直接把閒置用不到的賣掉」、「我們家倉庫在住家正上方，漸漸都懶得上去了」、「感覺這樣會更麻煩欸，會忘記到底有什麼東西放在那」、「感覺會很麻煩…如果只留下一些必要的，其他閒置或不必要的東西賣掉呢」。

不過，多數人都認同租倉庫的決定，「租了之後會覺得怎麼不早點租」、「可以租啊，而且通常會越租越大」、「我覺得不會很麻煩，但倉庫建議不要離家太遠」、「租倉庫真的很方便！我們家都會把換季衣物放在倉庫裡」、「我以前也覺得另外租倉庫很麻煩，但儲藏室真的放不下，後來還是找家附近的迷你倉，真的有夠方便」。