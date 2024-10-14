沒有生子規劃！她想3房改2房「會難脫手嗎」　網勸：舒服最重要

▲原PO打算把3房改成2房。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「預售屋客變要3房改2房嗎？」一名女網友指出，由於新房只有2大人要住，所以考慮把原本的3房改成2房，但又怕之後會難脫手，因此陷入猶豫。對此，就有人勸，如果打算住很久，「還是自己舒服重要！」

原PO在Dcard發文表示，上周剛簽下人生第一間房子，原本格局是3房，但目前只有2大人要住，且暫時沒有生小孩的規劃，兩人也有打算在這裡久住，所以考慮把3房改成2房，讓生活空間更寬闊，但又擔心之後會不好脫手，因此決定上網詢問，「但還是想問問，3改2房的格局未來會難脫手嗎？」

貼文曝光後，有不少人紛紛給建議，認為可以把與客廳相連的次臥改成開放式空間，「客廳後面的次臥改開放式書房」、「次臥打掉變開放式書房，超多人這樣做的」、「沒生小孩規劃的話，最小間的臥室客變先取消隔間牆，之後看要變超大客廳，還是多一個開放式空間都很讚」。

不過，也有人表示，既然打算住很久，那就應該以舒服為主，「畢竟妳都說會住很久了，10幾20年來說，當然是自己舒服比較重要」、「如果打算要住很久，那麼在意脫手幹嘛？更該在意這幾年住的時候，平時的生活品質、思考平常如何使用這些空間，自住就是要住得舒服跟符合需求最重要」。