年薪破800萬！美國36歲夫妻不敢買房　寧願月砸8.7萬租房

▲夫妻年收入約25萬美元，過去這3年一直在找房子，但大部分看上房子卻沒有在兩人的預算內。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡一對36歲夫妻住在波特蘭郊區，儘管兩人年收入達25萬美元（約新台幣約804.8萬元），但兩人還是不敢買房，不願讓每月房貸金額超過實際收入30%。

商業內幕非洲報導，這對夫妻過去3年都在找房子，妻子蘿拉（Laura）是金融分析師，丈夫塞繆爾（Samuel）是電氣技師，兩人每月收入大約1.1萬美元（約新台幣35.4萬元），但他們希望每月房貸還款的金額能介在3000美元至3500美元之間（約新台幣9.6萬至11.2萬元），大約是月收入的3成。然而近年房價與貸款利率不斷攀升，讓兩人遲遲無法買房。

波特蘭這一區的房價並不便宜，依據房地產網站Zillow統計數據，波特蘭平均房價為54.1萬美元，而蘿拉與塞繆爾住的這一區平均房價為64.2萬美元（約新台幣2067萬元）。

蘿拉透露，大多數看中的房子每月貸款少說也要5000美元，但這是夫妻倆月收入的一半。因此兩人決定繼續當租房一族，寧願每月花2700美元（約新台幣8.7萬元）租下2房、1儲藏空間的住宅，也不願意超出預算買房淪為房奴，坐等房地產市場再度變得合理的那一天到來。