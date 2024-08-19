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雙北別墅新境　林口國際學區「知築蒔岳」

圖、文／知築蒔岳提供

繼台北陽明山、新店華城，「林口別墅區」歷經二十多年建設發展有成，並以特有的都會便利、交通優勢獨墅一格！儼然成為雙北都會圈，最佳豪墅聚落代言人。

▲▼林口,別墅,豪墅,國際品味,知築,台北陽明山,新店華城,群祥機構,知築蒔岳。（圖／知築蒔岳提供）

▲群祥機構。知築開發【晴悦】。獲得英、美、義、法及芬蘭等各國建築大獎殊榮。

【雙北稀有．都會型別墅區】
林口位居台北往返機場、桃園、竹科必經之地，擁有「中山高」兩個交流道、「機場捷運」A8長庚醫院、A9林口兩站，在日商MITSUI三井OUTLET PARK進駐後，商務與購物機能繁榮晉級，而展望新北國際AI+智慧園區啟用後，將帶動更多菁英入籍本區。
 

▲▼林口,別墅,豪墅,國際品味,知築,台北陽明山,新店華城,群祥機構,知築蒔岳。（圖／知築蒔岳提供）
▲11月即將開幕三井Outlet第2期，推升林口繁榮更上層樓。

展望三井Outlet新建2館將於今年11月開幕、東森媒體集團總部預計115年啟用、以及半導體巨擘ASML林口廠最快2026營運，區域建設利多持續發酵，促成林口為傲視雙北：完整兼具「交通、機能、增值題材」的豪墅特區。


▲▼林口,別墅,豪墅,國際品味,知築,台北陽明山,新店華城,群祥機構,知築蒔岳。（圖／知築蒔岳提供）
▲新北市AAIA美國學校、馬禮遜美國學校，比鄰康橋國際學校，打造林口貴族區段。

【別墅專家．國際品味地標】
【知築蒔岳】坐落林口仁愛路一段315巷，近7800坪足夢運動公園步行約200米，約50米至巷口即為7-11、鄰近「康橋國際學校」、「馬禮遜美國學校」以及「AAIA新北美國學校」，因人文貴族氣息濃厚，將有多所國際實驗學校陸續加入。基地55米大面寬具地標氣勢，規劃11戶86-105坪、獨棟及雙併電梯別墅。戶戶前院停車，居靜巷擁25米大棟距，視野、採光與私密性完善兼顧。
 

▲▼林口,別墅,豪墅,國際品味,知築,台北陽明山,新店華城,群祥機構,知築蒔岳。（圖／知築蒔岳提供）
▲【知築蒔岳】即將落成，擁有大棟距、大面寬氣勢，備受矚目。

特聘建築大師邱垂睿、MAA仲項國際建築團隊，兩大名家巨匠攜手擘劃，外觀勾勒凹凸起伏層次立面，融合多樣化材質交織，相襯蒔花園藝垂直森林，構築青山如岳意境。登高至屋頂多功能室，更可遠眺雪山山脈，對映層峰嶺秀心靈風景。

林口精品別墅專家「知築開發建設」，延續「群祥機構」天地朗朗、峰朗、朗翠、朗悅、…等200多戶精工別墅血統，2023-24以「知築晴悦」榮獲義大利A Design、美國MUSE、芬蘭Arch、英國London、法國Paris等國際設計獎項肯定，昇華林口視野品味。2024【知築蒔岳】精鑄落成公開，預約詳洽(02)8601-8399。

關鍵字：林口別墅豪墅國際品味知築台北陽明山新店華城群祥機構知築蒔岳

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