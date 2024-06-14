中台灣營建股王挾帶233億案量　宣示未來6成推2房

記者陳筱惠／台中報導

台中營建股王櫻花建（2539）今召開股東會，會後董事長陳世英接受採訪針對昨（13）央行出手信用管制表示對房市的衝擊可用4字「短空長平」看待，面對已購戶遇到管制他也提出「補足價金、退戶、換名」三種方式因應，面對未來市況，陳世英表示，未來推案2房成主流，佔比達6成。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？

▲台中營建股王櫻花董事長陳世英表示，未來推案2房將成主流，佔比達整體6成。（圖／記者陳筱惠攝）

攤開財報，櫻花建設2023年合併營收70.6億元，較前一年62.6億元增加12.76%，稅後純益19.15億元，EPS 2.24元，獲利創近4年新高。股東會中通過配發現金股利1.6元與股票股利0.4元。

櫻花建預計2024年完工個案共7案，包含新竹櫻花聚「聚薈區」、「聚馥區」，台中大里「興大之櫻」、太平「大櫻國-倫敦花園」、彰化市「金馬之櫻」、潭子區「櫻花知殷」、桃園楊梅「櫻花旭」，共計1244戶。

▼ 櫻花建設2024年推案一覽表。

推案名稱 地區 總銷(億元) 櫻花知殷、櫻花知築 台中潭子區 32.6 柳川之櫻 台中北屯區 33.5 致用期一段 台中大甲區 8.5 新榮和段三期 台中烏日區 60.2 頭重溪段三期 桃園楊梅區 21.6 櫻花響 桃園中壢區 20.3 平道段 台南市永康區 25.4 中山段 彰化市 31.7

而目前在建案量更是高達2391戶，2024推案合併總銷達233.8億元，包含潭子區「櫻花知殷」、「櫻花知築」2案，總銷32.6億元、北屯區「柳川之櫻」總銷33.5億元、台中大甲區「致用期一段」總銷8.5億元、烏日區「新榮和段三期」總銷60.2億元。

桃園市則推出楊梅區「頭重溪段三期」總銷21.6億元、中壢區「櫻花響」總銷20.3億元以及台南市永康區「平道段」總銷25.4億元、彰化市「中山段」總銷31.7億元，推案共計9案，總銷金額創下歷年之最。

▲櫻花建目前在建案量高達2391戶，圖為「興大之櫻」。（圖／記者陳筱惠攝）

董事長陳世英接受採訪針對央行出手信用管制表示對房市的衝擊可用4字「短空長平」看待，他認為：「短期波動衝擊是必須要面臨的，而面對已購戶遇到管制，也能以補足價金、退戶、換名三種方式因應。」

▲櫻花建烏日區「新榮和段三期」總銷60.2億元為本年度最大案。（圖／記者陳筱惠攝）

展望未來，櫻花建仍會採取先建後售、邊建邊售形式，定價部分則是保守採取參考行情，針對產品走向，陳世英說：「坪數縮減已經是在總價考量下整體趨勢，未來推案2房成主流，佔比達6成。」

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？