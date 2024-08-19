流標10次再戰！　台南「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷

▲「國賓商業大樓」位於台南鬧區，曾是台南第一高樓，而且在台南火車站對面，也是地標之一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南有間大樓當年曾經出事，裡面飯店靈異傳聞不斷，被封為「猛鬼飯店」，甚至同棟大樓內3樓與8樓的拍賣物件，至今已流標10次，鬼月進入第11拍，該標分為甲、乙2標，可分開投標，底價分別為4417萬元、144萬元，專家表示，套房較有機會拍出。

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「國賓商業大樓」位於台南鬧區，曾是台南第一高樓，而且在台南火車站對面，也是地標之一，因為早期曾發生火災、跳樓等意外，靈異傳聞不斷，最著名的就是位於14樓飯店「消失的1401房」都市傳說，當年出事後，被改為1473號重新啟用，不少不知情民眾入住後，上網分享親身靈異經歷，才會有消失的1401傳聞。

▲2023年該棟大樓重新完成拉皮前，外觀老舊。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介指出，2023年該棟大樓重新完成拉皮，外觀新穎，且因地理位置絕佳，目前13、14樓營業中的「鐵道大飯店」，平日房價約1000~1500元，反而成為不少出差人士、背包客的首選。

而同棟大樓的3樓旅館、8樓套房，債務人因「分割共有物」強制執行，21日舉行11拍，共分為甲、乙2標，甲標拍賣建物位於3樓，根據法院公告，建坪386坪，底價4417.1萬元，換算單價11.4萬元。據鑑價報告記載，之前做為飯店使用，現場為飯店櫃檯、餐廳、辦公室、備品室、客房，目前歇業中。

而乙標位於8樓，建坪12.5坪，底價144萬元，換算單價11.5萬元，筆錄指出，查封時，現場大門深鎖，使用情況不明。

法拍 物件 樓層 坪數 底價 甲標 飯店 3 樓 386 坪 4417.7 萬 乙標 套房 8 樓 12.5 坪 144 萬

▲台南猛鬼大樓11拍物件。資料來源：台南地方法院。（ETtoday製表）

該筆拍賣從2023年12月20日開始一拍，甲標底價8657萬元，乙標底價280萬元，至今11拍已出現高達5折跌幅。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，「國賓商業大樓」位於台南火車站對面，為地上14層、地下3層大樓，1984年完工，屋齡40年，目前大樓1樓是商店街，因鄰近火車站，有不少外籍移工聚集，2樓為出租商辦空間，3樓為飯店，4樓以上住家，多半為8到12坪套房為主。

▲該棟大樓有投資人看準投報率高入手，做為出租套房使用。（圖／記者張雅雲攝）

目前該棟大樓成交價約為12~15萬元，近1年成交均價為14萬元，套房總價120~150萬元，因地段位置精華，聯外交通便利，月租金約為7500~9000元，也有投資人看準投報率高入手，做為出租套房使用。

至於火車站前商圈，主力屋齡30~40年大樓，成交價20~22萬元，蔡裕荏表示，台南市中心土地開發已近飽和，區域中古大樓有入手門檻低、坪數實在的優勢，有穩定的自住需求支撐。

寬頻房訊發言人徐華辰透露，以市價來看，甲乙標已經低於行情，不過甲標坪數大、總價較高，11拍有可能繼續流標，8樓套房與同棟套房，目前多開價達200萬元起跳相比，價格頗具競爭力，換算租金投報率也有5%，11拍的拍出機會大。

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