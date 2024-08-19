ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

流標10次再戰！　台南「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷

▲▼ 台南,國賓大樓,台南火車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「國賓商業大樓」位於台南鬧區，曾是台南第一高樓，而且在台南火車站對面，也是地標之一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南有間大樓當年曾經出事，裡面飯店靈異傳聞不斷，被封為「猛鬼飯店」，甚至同棟大樓內3樓與8樓的拍賣物件，至今已流標10次，鬼月進入第11拍，該標分為甲、乙2標，可分開投標，底價分別為4417萬元、144萬元，專家表示，套房較有機會拍出。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

「國賓商業大樓」位於台南鬧區，曾是台南第一高樓，而且在台南火車站對面，也是地標之一，因為早期曾發生火災、跳樓等意外，靈異傳聞不斷，最著名的就是位於14樓飯店「消失的1401房」都市傳說，當年出事後，被改為1473號重新啟用，不少不知情民眾入住後，上網分享親身靈異經歷，才會有消失的1401傳聞。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲2023年該棟大樓重新完成拉皮前，外觀老舊。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介指出，2023年該棟大樓重新完成拉皮，外觀新穎，且因地理位置絕佳，目前13、14樓營業中的「鐵道大飯店」，平日房價約1000~1500元，反而成為不少出差人士、背包客的首選。

而同棟大樓的3樓旅館、8樓套房，債務人因「分割共有物」強制執行，21日舉行11拍，共分為甲、乙2標，甲標拍賣建物位於3樓，根據法院公告，建坪386坪，底價4417.1萬元，換算單價11.4萬元。據鑑價報告記載，之前做為飯店使用，現場為飯店櫃檯、餐廳、辦公室、備品室、客房，目前歇業中。

而乙標位於8樓，建坪12.5坪，底價144萬元，換算單價11.5萬元，筆錄指出，查封時，現場大門深鎖，使用情況不明。

法拍 物件 樓層 坪數 底價
甲標 飯店 3 樓 386 坪 4417.7 萬
乙標 套房 8 樓 12.5 坪 144 萬

▲台南猛鬼大樓11拍物件。資料來源：台南地方法院。（ETtoday製表）

該筆拍賣從2023年12月20日開始一拍，甲標底價8657萬元，乙標底價280萬元，至今11拍已出現高達5折跌幅。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，「國賓商業大樓」位於台南火車站對面，為地上14層、地下3層大樓，1984年完工，屋齡40年，目前大樓1樓是商店街，因鄰近火車站，有不少外籍移工聚集，2樓為出租商辦空間，3樓為飯店，4樓以上住家，多半為8到12坪套房為主。

▲▼ 台南,國賓大樓,台南火車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該棟大樓有投資人看準投報率高入手，做為出租套房使用。（圖／記者張雅雲攝）

目前該棟大樓成交價約為12~15萬元，近1年成交均價為14萬元，套房總價120~150萬元，因地段位置精華，聯外交通便利，月租金約為7500~9000元，也有投資人看準投報率高入手，做為出租套房使用。

至於火車站前商圈，主力屋齡30~40年大樓，成交價20~22萬元，蔡裕荏表示，台南市中心土地開發已近飽和，區域中古大樓有入手門檻低、坪數實在的優勢，有穩定的自住需求支撐。

寬頻房訊發言人徐華辰透露，以市價來看，甲乙標已經低於行情，不過甲標坪數大、總價較高，11拍有可能繼續流標，8樓套房與同棟套房，目前多開價達200萬元起跳相比，價格頗具競爭力，換算租金投報率也有5%，11拍的拍出機會大。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：台南國賓商業大樓猛鬼飯店套房拍賣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

流標10次再戰！　台南「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷

台南有間大樓當年曾經出事，裡面飯店靈異傳聞不斷，被封為「猛鬼飯店」，甚至同棟大樓內3樓與8樓的拍賣物件，至今已流標10次，鬼月進入第11拍，該標分為甲、乙2標，可分開投標，底價分別為4417萬元、144萬元，專家表示，套房較有機會拍出。

49分鐘前

前8月砸242億補庫存　一表看上市櫃建商台中布局

2024年才過8個月，據統計上市櫃建商已砸下242億元瞄準台中土地，相較於2023年全年的約200億元，已多出42億元，信義全球資產專家認為，市場購地信心度回升，指標建商積極獵地充實庫存，在地專家則認為這個明顯是「上半年出貨、下半年補貨」。

1小時前

大肚山2大神秘地主現身　傳已有豪墅現金1.5億成交

《國土計畫法》明年上路，近期台中南、北山區都有大型豪墅開發案登場，南大肚山上持有土地超過70年的越南王丁家兄弟、香港信和置地黃家第三代黃永光也已進入營運團隊，北部嵙頭山則國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設啟動「國際台中會」富豪聚落投資計畫。

2小時前

年輕人10年薪水漲7543元　房貸負擔狂增368萬元

房價高漲，不少長輩認為「年輕人買不起房是因為不存錢」，根據統計，截至今年3月，一般人月薪平均為4.6萬元，相較2015年3月3.8萬元僅漲7543元，不過對比2015年Q1和今年Q1，今年第一季30歲以下房貸族，負擔卻大增368萬元，10年後年輕人購屋壓力更沉重。

3小時前

「這樣幹就對了！」　議員大讚張善政：拯救桃園人的肺

桃園市政府近日採取一系列強硬措施，包括發函撤銷SRF（再生能源發電）電廠進駐桃園科技工業園區許可，以及公布新規定，凡是損毀公共設施但未進行修復的建商，將面臨勒令停工處分。針對桃市府一連串舉措，國民黨市議員詹江村發文大讚：這樣幹就對了！

3小時前

雙北別墅新境　林口國際學區「知築蒔岳」

繼台北陽明山、新店華城，「林口別墅區」歷經二十多年建設發展有成，並以特有的都會便利、交通優勢獨墅一格！儼然成為雙北都會圈，最佳豪墅聚落代言人。

3小時前

房市多頭續行6年將甩尾？　李同榮：3大理由看Q4將「以盤代跌」

在新青安專案與股市強勁推動下，房市第六循環出現甩尾現象，市井小民不是瘋股市就是瘋房市。然而，房市甩尾能維持多久？房市趨勢專家李同榮提出3大理由，斷言答案將在第四季揭曉，那將是房市多空決戰的關鍵時刻。

4小時前

銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款＋房價大漲「銀行也受不了」

房市交易暢旺，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟，但銀行房貸卻是罕見的緊縮，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，據數據顯示，平均房貸金額14年來已從542萬元來到977萬元，信義房屋專家表示短時間內出現大量貸款與房價大漲，市場資金吃緊。

4小時前

台中住宅掀輕奢主義！專家：購屋重區段＋品牌　七期秋紅谷「惠宇大疆」成首選

七期是台中市政經核心，生活、商業和交通便利性堪比台北市的信義區，已成為不少資產投資者的首選。區內擁有歌劇院、百貨公司、書店和星級飯店等設施，並吸引了眾多世界百強企業和豪華辦公大樓進駐。這些成熟的生活商圈，為居民提供了極大的便利和舒適。

5小時前

被騙快崩潰！　2000萬房產面臨查封

資產公司變吸血公司！台中一名李姓男子成立資產公司，卻用整合債務、協辦低利信貸為由，誘騙有債務問題的被害人提供個資、帳戶，讓他們代辦信用卡消費，以累積信用、申請貸款。沒想到事後不但私吞信貸，還用被害人的卡購買數百萬元禮券，換成現金帶走，就連被害人家屬也遭誘騙，2千萬元房產面臨查封。遭吸血剝皮的被害人幾乎崩潰，決定提告，才發現李已遭多人控告，之前就被搜索約談，沒想到交保後仍繼續行騙，十分惡劣！

8小時前

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款..

33億「奢華蚊子館」求售！　1..

安坑電梯大樓他衝了！曝工作地點..

台中最大社宅！廍子安居開工　供..

台南「一案建商」先建後售變爛尾..

繳不出管理費！　蛋黃區大樓86..

「這樣幹就對了！」　議員大讚張..

環亞大樓都更　凱基人壽可配近4..

「家都裝一級變頻」電費噴1萬7..

房屋裝修踩大雷！浴室防水層瑕疵..

ETtoday房產雲

最新新聞more

流標10次再戰！　台南「猛鬼飯..

前8月砸242億補庫存　一表看..

大肚山2大神秘地主現身　傳已有..

年輕人10年薪水漲7543元　..

「這樣幹就對了！」　議員大讚張..

林口國際學區「知築蒔岳」

房市多頭續行6年將甩尾？　李同..

銀行罕見鬧錢荒　信義：大量貸款..

台中住宅掀輕奢主義！專家：購屋..

被騙快崩潰！　2000萬房產面..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366