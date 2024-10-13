樓上狂敲地板4年！星女吵到只能睡客廳　投訴反被恐嚇：放火燒你家

▲蘇明慧投訴樓上租戶4年來不斷發出敲擊地板的聲音，令她們一家夜不能寐。（圖／翻攝子新明日報）

記者葉睿涵／編譯

新加坡蔡厝港一戶組屋（flat，新加坡公共房屋）單位4年來因樓上日夜傳來不明噪音，飽受困擾，持續的敲地磚聲導致他們無法正常休息，甚至被迫在客廳打地舖。儘管多次上樓與鄰居對質，並報警求助，噪音的來源至今仍未找到，令他們生活極度不便。

綜合外媒報導，41歲的蘇明慧和父母住在蔡厝港的組屋已有20年，但4年前開始，住家樓上便不斷傳來敲打地板的噪音，嚴重影響她們一家的生活。蘇明慧透露，噪音傳出的時間通常介於上午9至11時，以及晚上10時至凌晨1時，導致她們難以入睡。

為了逃避噪音，蘇明慧一家被迫在客廳睡覺，其中一人睡沙發床，另兩人則打地舖。儘管蘇明慧多次上樓向疑似發出噪音的2戶鄰居對質，但對方卻否認自己曾發出噪音，更奇怪的是，樓上住戶已更換多批租客，但每個租戶都會發出噪音，令蘇明慧一家不勝其煩。

▲蘇明慧一家被吵到只能睡客廳。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

蘇明慧指出，她也曾報警並打算收集證據上法庭，但由於她無法確定噪音的具體來源，最終只能作罷。為了減輕噪音對生活的影響，蘇明慧現在只能在房內24小時播放收音機，利用音樂聲遮蓋部分噪音。

蘇明慧回憶，噪音問題始於4年前一名法國租客搬入樓上單位後。雖然這名房客已於2020年搬走，但蘇明慧之後卻收到2封恐嚇信，威脅她不要再騷擾鄰居，否則就要放火燒了她家，還附上恐怖的焦屍、火災照片，令蘇明慧感到十分害怕，也懷疑這些信件可能與她對噪音的投訴有關。

《新明日报》記者隨後到蘇明慧樓上的住戶進行採訪，新搬入半年的41歲技工拉傑希示，他家也經常聽到蘇明慧所說的敲擊聲，但他也不清楚聲音來自何處。他也否認自己是噪音的製造者，並稱樓下住戶曾抱怨他拖椅子的聲音。