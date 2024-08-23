台中商辦交易年增6倍　破億交易24筆集中七期

▲位處中台灣核心龍頭的台中，在中小企業蓬勃發展及中科產業的持續擴張下，商辦市場百花齊放。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中商辦市場大爆發，呈現供不應求的局面，位處中台灣核心龍頭的台中，在中小企業蓬勃發展及中科產業的持續擴張下，商辦市場百花齊放，包括豐邑、興富發、允將、聯聚等建商皆推出商辦開發案搶市，光是2024年破億元商辦預售案就達24筆。

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根據實價登錄統計，上半年台中商辦大樓共成交438筆交易，對比去年同期68筆，交易量就成長6倍。其中，允將建設於新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」，根據實價登錄揭露，27樓以單價90.5萬、總價1億4741萬元成交，創下商辦最高單價紀錄；另外，聯聚建設豪辦案「聯聚中維大廈」則是最豪商辦，共計19筆交易突破億元大關。

▲台中商辦市場一覽表。



高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「商用不動產的價格基礎是來自收益，簡單來說用租金淨收益除以與貸款成本掛鉤的投資報酬率，決定商用不動的收益價格。目前台中頂辦市場落在七期，隨著基礎建設、產業聚落的發展，供給彈性大增，供需條件將出現多元、個別化的表現。」

不過相較動輒5000萬元起的七期豪辦，近期「微型商辦」風氣再起，新創事業、個人工作室、網紅經濟、自媒體等空間需求的小型辦公室，也是市場熱門標的。

▲台中頂辦市場落在七期，圖為「聯聚中維大廈」示意圖。（圖／資料照）

如豐邑機構「浩瀚湖濱城」基地位置就正對LaLaport與台糖湖濱生態公園，距離捷運藍線B20站僅一街之隔，空間規劃19~46坪、挑高4米4的產品，共計450戶。「市政萬象廣場」則是位於市政路、文心路，空間規劃25坪～46坪產品，共計257戶，都成為微型辦公室代表。

▲微型商辦因靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

微型商辦部分，《住展雜誌》企研室總監陳炳辰認為：「這類產品因其靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞，再加上政府打炒房『打住不打商』政策，以投資角度來說，確實成為資金出口標的。」

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