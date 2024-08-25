讓房客申請租補「但要收回扣」　律師：跟政府檢舉

▲房東不得禁止租客申請租屋補貼。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房東不得禁止租客申請租屋補貼，但鄉民怨嘆，有房東出奇招，讓租客申請租補，但錢要給房東，不然就要漲租。對此，律師表示，房東這樣的行為，就跟要求漲租或負擔所增加稅賦一樣，有相關罰則，租客可向縣市政府提出申訴。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅 央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

網友在臉書社團發文：「一位女生跟我說，房東叫她辦租屋補貼，補貼的錢歸房東，房東不漲她租金，這是什麼神操作…。」

話題一出，掀起熱議，網友紛紛留言：「台灣的補助就很畸形啊，補貼房租，房東認為是政府給他的，所以要漲房租」、「總歸一句就是貪得無厭」、「上有政策，下有對策」、「錄音錄影截圖檢舉」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，關於租金補貼爭議，實務上最常見的是，「房東不讓租客申請補貼，不然就漲房租」，而本次原po提的是「讓房客去申請租補，但錢要給房東，不然就漲價」，兩者本質上是一樣的，只不過沒聽過有房東提出後這種要求。

曾敬德強調，內政部明文規範，房東不得禁止房客申請租金補貼，房東也不能在租約期間，以任何理由要求調漲租金，但實務上比較尷尬的是，不少租客會擔心，租約屆滿時，房東不願在再續租。

▲內政部明文規範，房東不得禁止房客申請租金補貼。（示意圖／ET資料照）

周延法律事務所主持律師周念暉表示，房東不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，房客可依《消費者保護法》第12條、《民法》第247條之1規定主張無效；此外若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3～30萬元罰鍰，又仍拒不改正者，並可加重處5～50萬元罰鍰，且得按次處罰。

至於本次網友所提的，周念暉表示，其實也形同變向刻意刁難、限制房客申請租金補貼的權利，房客仍向縣市政府提出申訴要求改正，房東若不改正，也一樣有相同罰則。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅 央北第一線爆「同價位買它更有潛力」