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中市祭13期212筆土地　標售前見大戶砸9億搶地

▲▼ 13期,南13期,港州營造,鉅虹建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市府繼3月中市府標售13、14期重劃區抵費地後，再度公告將於9月19日標售13期重劃區共212筆抵費地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中房市隨著13期重劃區步入推案期，在繼3月中市府標售13、14期重劃區抵費地後，再度公告將於9月19日標售13期重劃區共212筆抵費地，標售前實登也再度揭露分別為9億元、6億元，2筆大型交易。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

台中市地政局公告將於9月19日標售13期重劃區土地212筆，台中市地政局長吳存金表示：「212筆土地中有53筆是上次未標脫的土地。」而此次標售總面積為17.39公頃、總底價高達390億元，包含南區大慶段、南屯區昌明段及樂田段、楓溪段。

其中，大慶段250地號、位於文心南路旁的土地底價單價最高，每坪達94萬5454元。南屯區昌明段593地號同樣位於文心南路旁，每坪底價高達100萬4958元，而面積最大的是昌明段309地號有1438.78坪。

▲▼ 13期,南13期,港州營造,鉅虹建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲樂田段6筆共計1205.8坪土地，以單價75萬元、總價9.04億元被拿下，經查，購入的法人公司為食品批發業。（圖／記者陳筱惠攝）

近期標售前，則出現大型土地交易揭露，包含樂田段6筆共計1205.8坪土地，以單價75萬元、總價9.04億元被拿下，經查，購入的法人公司為食品批發業，不過進一步追查，該公司具備土地開發、車業背景。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期樂田段大咖土地買家一覽表。

另外，同樣是樂田段，寶佳機構旗下和宜建設也拿下1076.6坪土地，每坪成交單價來到60萬元。

資深土開表示：「繼大陸建設取得南屯區楓溪段土地，土地面積約1387坪，交易總金額約11.65億元後，13期能見度越來越高。」

▲▼ 13期鳥瞰,國聚之尚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南台中房市隨著13期重劃區步入推案期，多家建商開始搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

過去樂田段246等5筆土地，1月才揭露總價7.57億元交易，總面積1016坪，換算每坪單價74.5萬元，買方為港洲營造，剛坐穩樂田段地王，不到半年再度被超車。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「目前營建業普遍仍看好房地產後市，加上央行目前政策主要以限縮信用管制為主，未來預售市場可受惠彈性付款，進一步刺激土地交易動能。」

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關鍵字：台中南台中重劃區土地標售13期樂田段地價

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