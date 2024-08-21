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旅宿業不景氣　歇業S Hotel租約還有10年↑、天津大飯店4.1億賣

▲▼外傳王力宏隔離期滿即將出關,多家媒體連日來皆在S hotel外守候。（圖／記者李毓康攝）

▲「S Hotel」不到半年前才改名為「美憬閣」再出發，如今卻傳出歇業。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

汪小菲以前妻大S名字創立的「S Hotel」，不到半年前才改名為「美憬閣」再出發，如今卻傳出因連連虧損而歇業。商仲業者分析，飯店2017年開幕時旅宿市場不差，以行情推估，年租金達8000萬元，且市場傳租約長達20年。

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汪小菲與大S（徐熙媛）於2010年11月登記結婚，當時感情穩定甜蜜，2017年時汪用愛妻的名字，於台北市敦化北路開設「S Hotel」，該建物原先是商辦，斥資3.5億元裝潢打造，規劃103間客房，以純白為主要設計理念，主攻高端商務客。

2020年國內爆發疫情，「S Hotel」也反應迅速，成為首批轉型防疫旅館的飯店，許多重量級明星都被曾入住過。不過，據媒體報導，長年以來「S Hotel」住房餐飲均不見起色，經營成效不彰。

▲▼ 汪小菲、大S S Hotel開幕-汪小菲、大S徐熙媛。（圖／記者黃克翔攝）

▲2017年汪小菲以愛妻名字，開設「S Hotel」。（圖／記者黃克翔攝）

2023年汪小菲與大S離婚，「S Hotel」更名為「美憬閣」，英文則為「MGallery」，與現任妻子Mandy（馬筱梅）有所呼應，但才改名再出發不到半年時間，今（21日）傳出正式歇業。

據媒體報導，該飯店每月虧損上千萬元，不堪虧損的汪小菲因此主動脫手解約，將飯店還給屋主經營。記者聯繫房東龍巖集團，但暫不回應。

商仲業者透露，S Hotel主打高端商務客、陸客，當初2017年進場時也仍算是市場最熱期間，因此在與業主租金談判上，應要拿出一定積極程度，才可能拿下此地點，「當時敦北商業不動產每坪租金行情約1800~2000元之間，估此案月租金約700萬元，年租金約8000萬元，且市場傳出租約長達20年。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，接下來就是看房東龍巖的策略為何，當然找飯店業者接手是一個選項，但倘若租金價碼不符合預期，也不排除直接重建的可能性，該地段精華，且近來有許多大樓都將投入改建，可說是相當熱鬧，包括台塑大樓、環亞大樓、茹曦酒店等等。

觀察近年來北市的飯店、旅店，出現不少整棟交易，今日最新實價就揭露，天津街屋齡已45年的「天津大飯店」以4.1億元交易，買方是不動產租賃公司「吉緻生活」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「這波疫情改變飯店業的生態，有些老舊飯店受到疫情重創，加上競爭力不足，若投入翻新回收期又長，加上危老政策當時正夯，因此不少老舊飯店都投入改建。」統計疫情到現在，台北市就有21間的老舊飯店改建，知名案例包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」等，「

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關鍵字：SHotel飯店歇業汪小菲大S虧損租金龍巖

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