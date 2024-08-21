主治醫師想看帝寶！報職業被保全打槍「這房不是你買得起的」

▲醫師想看帝寶，被拒在門外。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大醫院婦產科醫師施景中經常在臉書分享醫師日常，今（21）日一早他發文，指出以前開會時，聽說一名台北市立聯合醫院的主治醫師想看帝寶的房子，沒想到在入口就被保全攔住。保全聽到來者身分是醫師，卻搖頭「不是你買得起的」，拒絕對方入內，話題引發眾人熱議。

施景中表示，以前開會的時候，聽過其他醫院醫師分享去看帝寶的結果，「市聯醫其他科的主治醫師，想到帝寶去看房子，沒想到在入口就被保全打槍了。」

該名醫師不僅在門口就被攔截，即使報上職業，保全一聽仍搖頭，「保全問了他的職業，知道他是醫生之後，跟他說這裡的房子不是你買得起的，結果就沒讓他進去了，免得浪費大家時間。」

貼文一出，眾人紛紛感到詫異，「我真是孤陋寡聞見識少，現在才知醫師看豪宅還被拒絕」、「真難想像醫生會被擋，那要說啥麼職業才行啊？」不過，就有網友指出，「是真的喔！我們台南有位醫師陪台大同學進去看屋，也被銷售業務委婉的說，怕他貸款申請及自備款的條件不足，請他們參觀喝喝茶就好。」

還有人表示，「桃園有豪宅條款，超過四千萬的房子只能貸四成，頭期款一口氣要拿出三五千萬，不是一般醫師可以做到的」、「以前喜歡逛樣品屋，都不能說職業是「醫生」，要說「傳統產業」」、「看這房子得有人帶，不是逛街買菜說隨便逛逛就能進去的。」

話題還釣出杜承哲醫師留言，「類似的故事是我以前其中一位教授跟我講的，現在主任都當完了」；盾牌牙醫史書華，「真實故事」。