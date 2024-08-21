房東讓步！　昔公益路愛迪達大店切3塊「轉搶小兵市場」

記者陳筱惠／台中報導

台中市公益路上，餐飲百家爭鳴，更是不少品牌插旗的第一戰場，過去在距離文心路的公益路二段於2016年盛大開幕的「adidas Originals 公益經典門市」一次承租3門牌店面，但卻在2023年撤出，養蚊1年時間，3間店面已有2間出租。信義房屋專家認為，公益路上的集市效益，房東切割店面，不用等待比較長的空租期。

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▲「adidas Originals 公益經典門市」養蚊1年時間，3間店面已有2間出租。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，原佔據3門牌的「adidas Originals 公益經典門市」，其中已經有2間門牌以16萬元出租成功，2間坪數皆為48.61坪，拆算每坪單價3293元。實際走訪，其中已有正在裝潢的業者進駐，推測同樣是餐飲業。

▲台中市公益路上餐飲百家爭鳴，仍不少品牌插旗的第一戰場。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說：「以市況來看，企業要進駐大型街邊店機會較少，通常都往百貨賣場前進，順便解決停車問題，而街邊店市場則是縮小使用坪數攬客，房東不等大型連鎖企業進駐，切割小間出租，除了不用等待比較長的空租期外，也能有固定收益。」

據了解，該店面最初由五金行承租，後續租給餐酒館，迎來adidas Originals 公益經典門市時每坪租金來到3700元，3間店面月租金高達50~55萬元。此次若以3間同樣16萬元租金出租，總月租也能來到48萬元，雖然單坪單價略減400元，但長期觀察效應仍在。

▲街邊店市場房東縮小使用坪數攬客，不等大型連鎖企業進駐搶小兵市場。（圖／記者陳筱惠攝）

餐飲業者表示：「經過疫情後的原物料大漲，消費習慣改變，讓不少經營已久的品牌漲價也不是、收攤也為難，因此不少同業會創立新品牌，以更精緻或是TO-GO的模式經營，也不用被翻桌率綁定。」

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