植物園生活圈加碼建中光環　預售案均價站上每坪120萬

▲北市植物園周邊生活圈，因還有明星學區加持，成為「現代孟母」首選區塊之一。（圖／記者謝婷婷攝）

記者詹宜軒／台北報導

植物園生活圈一向被現代孟母視為首選，尤其是「預算充沛」的購屋族，看準國語實小、南門國中明星學區，加上北市第一志願建國中學的氛圍，周邊新案稀缺，銷售速度更是暢旺。

5月中位於南海路、三元街口的「雍雋品」，開案2個月就宣告完銷，今（21日）舉辦記者會更透露周邊約有3塊都更案正在進行中，未來將陸續推出。代銷「雍雋品」的幸福家園廣告總經理簡智敏表示：「此案為都更案，總戶數76戶，可售為29戶，目前已完銷。平均成交單價在120萬元上下。」

簡智敏透露，有別於台北市低總價當道，小坪數通常最為搶手，「但這個案子銷售跑最快的戶型為44坪、3房的產品，我們都很訝異。」

▲「雍雋品」基地位於南海路、三元街口，公開2個月就宣告完銷。（圖／記者詹宜軒攝）

雋品建設董事長簡順章表示，公司以室內設計起家，目前除「雍雋品」案外，在植物園生活圈尚有2~3場個案規劃中，基地規模皆約在600坪上下。另外，明年初則將推出天母天玉街案。

房產專家何世昌指出，植物園生活圈以台北植物園為核心，屬於成熟的文教生活圈，區內包含額滿學校國語實小、南門國中，加上第一志願建國中學，整體居住環境佳，「區內銷售中的新案不多，新屋近1年成交均價約每坪113萬元上下。」據了解，區域內包括「恆悅植心苑」，成交均價約每坪115萬元，已經完銷；位於詔安街巷內的「國雄中正」，近1年實登均價則是每坪90萬元左右。

▼代銷業者透露，由於自住客多，植物園生活圈一帶，去化最快的反而是3房的產品。（圖／記者詹宜軒攝）