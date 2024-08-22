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上半年預售屋賣太好　交易量超越2021、2022全年

▲▼ 看房,買房,看屋,預售,代銷 。（圖／記者項瀚攝）

▲上半年預售市場大爆發，成交件數與總銷金額直接超越2021、2022年。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

上半年預售市場大爆發，成交件數與總銷金額直接超越2021、2022年，對比於2023年也已達75、83%進度。進一步觀察總價年漲幅，新北與高雄超過25%，台中超過3成。

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永慶房產集團比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數、總銷金額，2024上半年預售住宅成交件數高達7萬4866件、總銷金額1.3兆，就已達到2023全年的75.3%和83.7%，其中總銷金額更直接超越2021、2022全年數據。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲2021～2024年全台預售屋市場表現比較。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021年因新冠疫情促動全球展開量化寬鬆政策，加上台灣疫情控制相對得宜，湧入的資金潮為台灣預售市場創造一波盛況，這波榮景一直延續到2022上半年，直到下半年才逐漸趨緩。

到了2023年，第一季預售市場處於相對低檔，但隨著《平均地權條例》新法上路前的上車潮、台灣經濟表現轉趨穩健，二季開始預售房市轉趨熱絡，整體而言2021至2023年的預售市場雖有起伏，但表現仍屬傑出。

到了2024年預售表現卻又更加突出，隨著台灣經濟數據持續亮眼，民眾購屋信心大增，帶動預售屋房市更加暢旺，除了2月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5月單月交易量更高達1萬5千餘件，突破歷史紀錄。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲全台與七大都會區預售屋平均總價和年增幅。（表／記者項瀚製）

陳金萍指出，2024年預售屋總銷金額成長幅度明顯高於成交件數，顯示預售屋的平均總價仍不斷上漲，除新竹縣市、台南市預售屋平均總價漲幅在10%以內，新北、桃園、高雄都有18.1～25.7%的年漲幅，台中市的年漲幅更是高達31.5%，漲幅驚人。

至於下半年走勢，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「對比於上半年，下半年不太可能再增加了，因為推案量不像過去那麼大，整體成交量頂多就持平，或是微幅下滑，有關於近期傳出的銀行貸款利空，對預售市場影響不大，整體市場氛圍目前還處於觀察階段，買氣應不會因此出現明顯下滑。」

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關鍵字：預售總銷交易量件數買氣永慶房屋何世昌

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