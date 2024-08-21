ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行令「銀行自主控管不動產貸款量」　建商批：難道要民眾借高利貸？

▲▼高雄,預售,成屋,熱銷,0成交,低自備,優付,讓利 。（圖／記者張雅雲攝）

▲為改善信用資源過度集中不動產，央行請銀行自主控管不動產貸款總量。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

央行出重手，為改善信用資源過度集中不動產，籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。對此，信義房屋專家直言，央行很少見這麼強硬公開宣示，而建商業者則氣憤發聲。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

中央銀行今（21日）發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

央行表示，「全體銀行不動產貸款佔總放款比率37.4%，接近歷史高點，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。」

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲央行發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談。（圖／記者陳依旻攝）

對此，高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，造成這樣結果的原因很多，包括新青安讓買氣大增，且寬限期5年，讓整體本金還款量變慢，另外今年進入建案交屋潮，整批的新成屋申請房貸，加上建商看準房市好，大動作購地申請土建融等等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都會請銀行自律，很少見這麼強硬，公開宣示對外說明並要求銀行配合，各銀行勢必得提出讓央行滿意的改善方案。」

曾敬德說，目前聽到銀行短期做法，避免房貸放款部位增加，採取還多少、借多少的方式因應，央行又公開要求，未來放款就會更為謹慎，要觀察未來銀行是否針對放款年期、寬限期等措施，更為審慎。

台中海線不具名建設公司氣憤表示：「央行此次下重手，令人不解的是現在連民眾要借房貸都借不到錢，而且不是銀行沒錢，在這樣肅殺氣氛下，金融體系是否要考慮不要營業好了。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄直言：「目前台灣房地產已經很多金融管制，另外還有政策、相關法令都已經非常嚴苛。政府沒有必要再出手干預，此次再緊縮，顯示央行政策直接超越台灣民情，加深民眾違約的風險。」

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示：「央行此次出重手，讓現在正面臨交屋的購屋族及中小型建商2大族群直接受害，對購屋族來說，不能因為新青安讓申請房貸量和撥款額度都大增，就讓銀行紛紛祭出『限貸令』或調高利率，現在才8月貸款水位已滿，如果要持續到年底，民眾該如何交屋？」

陸炤廷說：「現階段民眾申請貸款要排隊苦等，就有民眾連借3家銀行都借不到，難道要借高利貸交屋嗎？」陸炤廷指出，除已購客，中小型建商也遭殃，原本應預計應完工入帳，卻碰上限貸，若資金流斷鍊，恐怕還有一波中小型建商倒閉潮。」

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

關鍵字：央行貸款房貸信用管制信義房屋曾敬德建商估價師

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新青安引發限貸令風暴！財政部再抓投機客：39件人頭戶、34件轉租

受惠新青安政策，全台房市交易不斷升溫，導致各大銀行不動產放貸趨近滿水位，必須祭出「限貸令」或調高利率，但也傳出投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義。對此，財政部近日進行了第二波查核，發現共有73件未符購屋自住使用，其中34件涉及出租情事，39件為人頭戶。

2小時前

央行令「銀行自主控管不動產貸款量」　建商批：難道要民眾借高利貸？

央行出重手，為改善信用資源過度集中不動產，籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。對此，信義房屋專家直言，央行很少見這麼強硬公開宣示，而建商業者則氣憤發聲。

2小時前

生育率「雪崩式下跌」？一票點頭嘆：跟房價形成完美鏡子反射

台灣生育率逐年下降，甚至已經連續3年呈現「死亡人數＞出生人數」的狀況，令人擔憂往後會嚴重人力不足。就有網友貼出一張2015年到2023上半年的生育率折線圖，只見線條一路往下「生育率再破底」，令原PO直呼，「再過幾年生育率會真的雪崩」。貼文一出，便有人無奈嘆，「等房價跌再叫我」、「跟房價形成完美的鏡子反射。」

4小時前

新莊副都心稀有純住制震宅「碧瑤敦灃」40年在地建商匠心鉅作

深耕新北新莊超過40年的在地建商品牌「碧瑤建設」，近期最新開案選定繁華新興的新莊副都心核心地段，推出該區稀有純住宅建案「碧瑤敦灃」，其優越的地理位置、便捷的交通條件及現代人最重視的抗震設計等亮點，吸引了眾多購屋族的目光。

4小時前

植物園生活圈加碼建中光環　預售案均價站上每坪120萬

植物園生活圈一向被現代孟母視為首選，尤其是「預算充沛」的購屋族，看準國語實小、南門國中明星學區，加上北市第一志願建國中學的氛圍，周邊新案稀缺，銷售速度更是暢旺。

5小時前

房東讓步！　昔公益路愛迪達大店切3塊「轉搶小兵市場」

過去在台中市距離文心路的公益路二段於2016年盛大開幕的「adidas Originals 公益經典門市」一次承租3門牌店面，但卻在2023年撤出，養蚊1年時間，3間店面已有2間出租。信義房屋專家認為，公益路上的集市效益，房東切割店面，不用等待比較長的空租期。

6小時前

曾清出2噸垃圾！「米奇屋」轉型「無限可能透天」　要賣1300萬

高雄之前有間「米奇屋」，因屋主長期在屋內堆積雜物，老鼠、蟑螂常爬上陽台，甚至竄到鄰居家，附近居民超崩潰，2022年在環保局協助下清出2噸垃圾，打掃完成後空置至今，近期重新以「無限可能透天車墅」為名，開價1300萬元求售，相當勵志。

7小時前

明年房市將反轉？　「銀行雨天收傘」民眾排隊搶房貸

民眾排隊搶房貸案例在全台各地上演！今年以來房市價量齊噴，銀行主管形容像瞬間下暴雨，為避免觸犯《銀行法》第72之2條不動產放款天條，各家銀行無不暫停收件、排隊撥款因應，仍有水位的銀行則紛紛提高利率篩選客戶。限撥令起，房市面臨延後交屋潮，中古屋市場首當其衝大降溫，9月央行理監事會若再緊縮資金，不動產恐面臨流通性風險，專家認為明年房市有反轉可能。

8小時前

中市祭13期212筆土地　標售前見大戶砸9億搶地

南台中房市隨著13期重劃區步入推案期，在繼3月中市府標售13、14期重劃區抵費地後，再度公告將於9月19日標售13期重劃區共212筆抵費地，標售前實登也再度揭露分別為9億元、6億元，2筆大型交易。

9小時前

主治醫師想看帝寶！報職業被保全打槍「這房不是你買得起的」

台大醫院婦產科醫師施景中經常在臉書分享醫師日常，今（21）日一早他發文，指出以前開會時，聽說一名台北市立聯合醫院的主治醫師想看帝寶的房子，沒想到在入口就被保全攔住。保全聽到來者身分是醫師，卻搖頭「不是你買得起的」，拒絕對方入內，話題引發眾人熱議。

9小時前

泰國貓趴車頂休息完美隱身　駕駛下車檢查逮到「偷渡客」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水..

全盛時期有29間店！　麵包一律..

南區小北百貨屋主開價5億求售　..

「10年租約付清」阻法拍無效　..

醫師想看帝寶　保全打槍：不是你..

央行令「銀行自主控管不動產貸款..

生育率雪崩式下跌？一票嘆：房價..

最美蚊子館求售！　屋主「10年..

民眾排隊搶房貸　房市量縮爆延後..

環亞大樓都更　富邦人壽可分近1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新青安引發限貸令風暴！財政部再..

央行令「銀行自主控管不動產貸款..

生育率雪崩式下跌？一票嘆：房價..

碧瑤敦灃：副都心稀有純住制震宅

植物園生活圈加碼建中光環　預售..

房東讓步！　昔公益路愛迪達大店..

曾清出2噸垃圾！「米奇屋」轉型..

民眾排隊搶房貸　房市量縮爆延後..

中市祭13期212筆土地　標售..

醫師想看帝寶　保全打槍：不是你..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366