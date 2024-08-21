央行令「銀行自主控管不動產貸款量」　建商批：難道要民眾借高利貸？

▲為改善信用資源過度集中不動產，央行請銀行自主控管不動產貸款總量。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

央行出重手，為改善信用資源過度集中不動產，籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。對此，信義房屋專家直言，央行很少見這麼強硬公開宣示，而建商業者則氣憤發聲。

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中央銀行今（21日）發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

央行表示，「全體銀行不動產貸款佔總放款比率37.4%，接近歷史高點，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。」

▲央行發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談。（圖／記者陳依旻攝）

對此，高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，造成這樣結果的原因很多，包括新青安讓買氣大增，且寬限期5年，讓整體本金還款量變慢，另外今年進入建案交屋潮，整批的新成屋申請房貸，加上建商看準房市好，大動作購地申請土建融等等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都會請銀行自律，很少見這麼強硬，公開宣示對外說明並要求銀行配合，各銀行勢必得提出讓央行滿意的改善方案。」

曾敬德說，目前聽到銀行短期做法，避免房貸放款部位增加，採取還多少、借多少的方式因應，央行又公開要求，未來放款就會更為謹慎，要觀察未來銀行是否針對放款年期、寬限期等措施，更為審慎。

台中海線不具名建設公司氣憤表示：「央行此次下重手，令人不解的是現在連民眾要借房貸都借不到錢，而且不是銀行沒錢，在這樣肅殺氣氛下，金融體系是否要考慮不要營業好了。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄直言：「目前台灣房地產已經很多金融管制，另外還有政策、相關法令都已經非常嚴苛。政府沒有必要再出手干預，此次再緊縮，顯示央行政策直接超越台灣民情，加深民眾違約的風險。」

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示：「央行此次出重手，讓現在正面臨交屋的購屋族及中小型建商2大族群直接受害，對購屋族來說，不能因為新青安讓申請房貸量和撥款額度都大增，就讓銀行紛紛祭出『限貸令』或調高利率，現在才8月貸款水位已滿，如果要持續到年底，民眾該如何交屋？」

陸炤廷說：「現階段民眾申請貸款要排隊苦等，就有民眾連借3家銀行都借不到，難道要借高利貸交屋嗎？」陸炤廷指出，除已購客，中小型建商也遭殃，原本應預計應完工入帳，卻碰上限貸，若資金流斷鍊，恐怕還有一波中小型建商倒閉潮。」

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