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財部修正「新青安」規範　與農安貸款只能擇一

▲▼信義區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市信義區。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新青安貸款引起後續濫用問題，財政部修正相關規範，因增「新青安貸款」與「農安貸款」只能擇一。

財政部在2023年8月推出新青安貸款後，農業部也在2023年10月推出「農安貸款」，跟新青安一樣貸款額度1000萬、貸款年限40年、寬限期5年。

不過近期因新青安被濫用引發後續問題，財政部為了落實新青安目的，加上農安貸款跟新青安條件相同，修正規範規定新青安跟農安只能擇一。

關鍵字：新青安

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