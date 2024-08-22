財部修正「新青安」規範　與農安貸款只能擇一

▲台北市信義區。（示意圖／記者湯興漢攝）
記者葉國吏／綜合報導
新青安貸款引起後續濫用問題，財政部修正相關規範，因增「新青安貸款」與「農安貸款」只能擇一。
財政部在2023年8月推出新青安貸款後，農業部也在2023年10月推出「農安貸款」，跟新青安一樣貸款額度1000萬、貸款年限40年、寬限期5年。
不過近期因新青安被濫用引發後續問題，財政部為了落實新青安目的，加上農安貸款跟新青安條件相同，修正規範規定新青安跟農安只能擇一。
▲台北市信義區。（示意圖／記者湯興漢攝）
記者葉國吏／綜合報導
新青安貸款引起後續濫用問題，財政部修正相關規範，因增「新青安貸款」與「農安貸款」只能擇一。
財政部在2023年8月推出新青安貸款後，農業部也在2023年10月推出「農安貸款」，跟新青安一樣貸款額度1000萬、貸款年限40年、寬限期5年。
不過近期因新青安被濫用引發後續問題，財政部為了落實新青安目的，加上農安貸款跟新青安條件相同，修正規範規定新青安跟農安只能擇一。
關鍵字：新青安
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新青安貸款引起後續濫用問題，財政部修正相關規範，因增「新青安貸款」與「農安貸款」只能擇一。
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