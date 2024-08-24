房貸鬧錢荒！　房仲教購屋前多1動作自保

▲央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋人怎麼辦？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋人怎麼辦？對於中古屋的消費者，信義房屋專家建議，購屋前可與屋主溝通，備註「房貸延遲撥款，不究責買方」，強調央行宣示的前提是「不影響無自用住宅民眾購屋」，信用良好的首購族不需太擔心貸不到，只是可能要排隊等一下。

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中央銀行昨（21日）發新聞稿指出，全體銀行不動產貸款佔總放款比率37.4%，接近歷史高點，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

央行近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

對於幾年前購買預售屋，即將交屋的民眾，蕭琪琳指出，若同一建案有很高比例、很多戶都申請不到房貸，可透過消保機制反應，與建商進行協商，爭取更長的房貸申請時間，另外由於近年房價大漲，一般消費者也不會主張解約，反倒是建商希望消費者解約，不過，在中古市場市場，貸款有問題可能就會被解釋成一種「個案」，會比較麻煩。

▲在現在這個非常時期，如果備註「房貸延遲撥款，不究責買方」可能有一定的機會。（示意圖／達志影像）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可在合約備註「銀行房屋貸款未滿*成，雙方同意無條件解約」等條件，但以過去經驗來看，多數賣方不會同意，不過在現在這個非常時期，如果備註「房貸延遲撥款，不究責買方」可能有一定的機會。

曾敬德進一步表示，雖然當前銀行放貸水位滿，央行又大動作宣示要求銀行，自主控管不動產貸款總量並提改善報告，但同時央行也強調前提是「不影響無自用住宅民眾購屋」，信用良好的首購族不需太擔心貸不到，只是可能要排隊等一下。

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