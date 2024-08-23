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北市「信義區」12陰廟一次看！　4間每坪破百萬

車水馬龍的基隆路上，三張犂仙童廟位在角地，相當醒目，它其實已經有200年歷史，因為裡面拜的是位小男童，常見桌上擺著糖果餅乾等祭品。（圖／林榮芳攝）

▲車水馬龍的基隆路上，三張犂仙童廟位在角地，相當醒目，它其實已經有200年歷史，因為裡面拜的是位小男童，常見桌上擺著糖果餅乾等祭品。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中元節公司行號、社區住家忙著祭拜好兄弟，主祀先人的陰廟也跟著熱鬧起來。CTWANT記者調查北市最具代表性的信義區區內陰廟周邊房價，發現12間陰廟中有4間周邊房價破百萬，其中2間位在車水馬龍的基隆路上，已有百年歷史，因存在已久，就連在地居民也不知道裡面供奉的是「先人」而不是正神。

台北市政府、台北101、台北世貿，以及不少國際企業、百貨商場全集中在信義區，許多人對信義區的印象都是繁華密集的高樓，不過老一輩台北人都知道，信義區早期遍佈農田、埤塘，有人繪聲繪影信義計畫區在日治時代是個刑場，不過至今未能證實，但確實有生產火炮彈藥的四四兵工廠。

CTWANT記者調查信義區內共12座陰廟，根據實價登錄共有4間周邊2.5公里每坪房價破百萬。平均房價最貴的是「天月宮」周邊，每坪成交均價103.6萬元，周邊預售案甚至開價每坪160~190萬元。記者實地走訪，「天月宮」地點就位在人來人往的基隆路與信義路交叉口不遠處，兩棟大樓中間的鐵皮下，地段相當精華且醒目，不只內有信徒正在參拜，也見經過的路人合十鞠躬。

住在周邊40年的陳小姐分享，小時候媽媽推著嬰兒車裡的她，每逢過基隆路馬路時，她的鞋子都會掉，屢試不爽，後來媽媽才想到應該是去「天月宮」拜拜忘記還願，「長大後有人告訴我那是陰廟，至於拜什麼的我也不是很清楚，但就是存在那很久很久了。」

目前「天月宮」由景聯里里長洪福周負責管理，據了解有不少商家企業都會來乞求生意興隆，供桌上就擺放著隔壁花店的花籃，也可見一旁震旦大樓出現在捐款名單中。（圖／林榮芳攝）

▲目前「天月宮」由景聯里里長洪福周負責管理，據了解有不少商家企業都會來乞求生意興隆，供桌上就擺放著隔壁花店的花籃，也可見一旁震旦大樓出現在捐款名單中。

根據信義區文史記載，約100年前，附近有一條大圳溝，有一女屍漂流在此地後卡著不動，地方民眾為求心安，因此建廟祭祀，稱其為「聖媽」。後來聖媽廟成為散工工人的集中地，需要工人的廠商會到此處找雜工，工人們也會祈求聖媽能有工可做。

「我們也叫祂仙姑，另外廟中也同祀石頭公和土地公，附近很多上班族都會來拜，還有店家越拜生意越好，有人覺得靈，常有人把聖媽偷請走。」在地景聯里里長洪福周甚至告訴記者，「祂的人看起來像日本形狀」，記者疑惑問從何得知，「這是個人感受啦！以前耆老參與地方事務時也聊過。」

「當初廟很小間，後來因旁邊大樓施工打地基震壞了聖媽廟，於是建商協助改建才有現在模樣。」洪福周說，原宮廟名「聖媽萬應堂」，後來升級改名為「天月宮」，「只要辦法事就可以升級，到現在發展也不算陰廟了！」

據了解，該廟占地約有30坪，其中8.17坪因清償債務淪落法拍，2022年時三拍底價為2739萬元，換算每坪土地單價高達335.3萬元，但土地太小又難以開發，導致年年流標。洪福周說，「天月宮」地主有水利局、華南銀行和私人持有，因屬商業區段，市場行情每坪土地要600萬元，曾有人評估可以開發9層樓建築，也有人買下邊邊一小角等待開發，但他認為1樓仍要留給地方宮廟，至今不了了之。

就在「天月宮」斜對角200公尺距離之處的三角地，還有一座「仙童廟」，周邊平均房價102.1萬元。根據信義區文史記載，仙童本姓楊，是在距今約200年前，三張犁在地楊家真實存在的一個小男孩，他非常頑皮且難以管教，有次做了件很大的錯事，地方傳言是偷東西或偷牽牛，被人一氣之下用繩子勒死，這小男孩就死在四合院附近，現在的光復南路天橋下旁。

小男孩死後，地方流傳他的鬼魂常在此地遊蕩，於是便在小男孩身亡之處立碑祭拜，結果十分靈驗，香火很盛。1971年，因光復南路進行拓寬工程，於是將小廟遷移至現址。

圖為1992年的台北市信義計畫區，當時還是一片農地，基隆路、吳興街一帶則已經有大樓建築成形。（圖／報系資料庫）

▲圖為1992年的台北市信義計畫區，當時還是一片農地，基隆路、吳興街一帶則已經有大樓建築成形。

走訪仙童廟，發現桌上祭品竟擺著爆米花。記者找到「仙童廟」管理人楊萬居，他說，早年這邊的佃農有3戶楊家和1戶陳家，會請祂保佑做田人平安豐收，「以前都是拜三牲水果，後來有房仲拿糖果給祂吃，說拜了房子很快就賣了，還有人拿玩具拜，旁邊放個名片，玩具很頭痛不知道怎麼處理！」

不過對於史料記載仙童的故事，他卻澄清，「亂講，仙童不姓楊，仙童生前是這一帶專門看牛的小孩！」至於仙童是如何過世，他也不清楚。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，不管是陰廟、陽廟，由於音量與空氣干擾等因素，過去不少購屋民眾對此類設施周邊物件較為排斥，因而被列為房地產交易中的嫌惡設施，可能影響房價，不過在北市影響甚小，原因是土地寸土寸金，比起閃避更多人想搶進；此外，「陰廟長期被地方人士當作土地公或地方守護神祭拜，像一般廟宇般，自然忌諱者少，因此在北市黃金地段，常見陰廟或陰宅與民宅比鄰而居。」

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