茂德強力布局高雄！　同月份入手7.45億楠梓地、5.6億透天群

▲左營區民族一路整排共6棟、屋齡55年的老透天，由茂德建設以張姓自然人名義，無貸款一次全部打包。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠成為房市發展關鍵，高雄吸引各大建商持續獵地。根據實登，左營區民族一路整排共6棟、屋齡55年的老透天，由茂德建設以張姓自然人名義，無貸款一次全部打包，合計總價約5.6億元，換算每坪土地單價飆破百萬元，達104.5萬元，刷新該區段最高地價紀錄。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」

據內政部實價登錄揭露，4月左營區出現4筆總價破億元透天、以及3筆土地持分交易，該交易包含6棟地上2樓透天，及周邊菜公段一小段土地共9筆地號，合計建坪約135.3坪、土地面積約537.2坪，若以成交總價換算地價，每坪土地單價約104.5萬元，刷新該區段最高地價紀錄。

據查，該買家為茂德建設以張姓自然人名義入手，而這也不是茂德首次在高雄獵地，高雄市仲介公會理事林祺博指出，茂德建設2022年首度進軍高雄，在楠梓高大特區入手1345坪土地，每坪價格66.07萬元。

今年4月茂德建設以張姓自然人名義繼續出手獵地，總價7億4580萬元，面積1065坪，該地位於大學南路，為住3用地，換算土地價格單坪70萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，此次茂德入手的6間透天位於左營區民族一路，距離台積電廠區、楠梓產業園區亦僅約10分鐘車程，區段機能佳、發展潛力豐沛。

交易日期 位置 坪數 成交價 現況 2024/4 左營民族路 地坪 537.2 坪，建坪 135.3 坪 5.6 億 6 棟透天 2024/4 楠梓大學南路 地坪 1065 坪 7.45 億元 未開發 2022/3 楠梓楠海路 地坪 1345.5 坪 8.88 億元 預售案高大之森

▲茂德高雄收購交易。資料來源：內政部實價登錄、台屋房屋。（ETtoday製表）

據了解，整排透天房地原屬李姓家族成員共有，一樓附帶店面效益，可住可商，然而茂德近年在高雄積極佈局，推估本案是買地不買屋。

陳揚智指出，該筆交易的土地，屬於高容積率的住五用地，加上地上物屋齡屆55年，若循危老重建可另享容積獎勵，整合後地形雖不方正，但逾500坪基地，去無存菁後仍有利開發規劃，評估區段未來紅利，以破百萬地價成交符合市場行情。

由於該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，可具備景觀優勢，而北高雄近來迎接高科技移民潮，鄰近少數新案最高單價已站上4字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上6字頭，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價應有坐4望5的行情。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」