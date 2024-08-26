央行「限貸」重拳出不到1週　第一線房仲：買方更卻步了

▲房貸緊縮，衝擊市場信心，尤其是成屋和中古屋市場。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房貸緊縮，衝擊市場信心，尤其是成屋和中古屋市場。第一線房仲觀察，21日央行出了一記重拳之後，買方觀望心態再升，伴隨恐慌情緒，使買氣下滑，不過強調對整體市場不用過度悲觀，基本盤仍在，且資金緊縮狀況到明年應將改善。

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近期市場出現房貸之亂，部分銀行都傳出排隊等撥款、VIP客戶才放款、不接新案等訊息，本月21日央行又出了一記重拳，大動作公開宣示，要求銀行自主控管不動產貸款量，讓不少購屋族擔心申貸有問題，衝擊市場信心，尤其是中古、成屋市場。

21日至今不到1週，社群媒體房產群組已陸續傳出，買盤觀望、買氣明顯下降等訊息。《ETtoday新聞雲》採訪新北市2位第一線資深房仲，他們也都坦言，買氣真的明顯下滑了。

大家房屋永和永安捷運加盟店長林明賜表示，第三季就已開始感受到銀行放貸水位滿，買房除了房貸申請時間拉長，部分民眾貸款條件也不如預期，有些客戶本來欲貸8成，最後核下來只有6~7成，面臨解約壓力，這樣的消息陸續傳出，也讓還沒進場的消費者卻步。

林明賜說，到了21日央行宣示之後，買方又更加恐慌，觀望心態增加，整體買氣有感下滑，建議自備款抓很緊的消費者，除了購屋前多問幾家銀行，或是選擇總價更低的物件，把自備款比例拉到3成以上比較保險。

▲在這波央行限貸令之下，對於口袋夠深的消費者沒影響，還是照買。（示意圖／ET資料照）

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純觀察，在這波央行限貸令之下，對於口袋夠深的消費者沒影響，還是照買，但另一方面，雖然央行強調限貸前提是「不影響無自用住宅民眾購屋」，但就第一線觀察，仍有不少首購族擔心貸款出問題。

沈雅純說：「近期淡水的買方在購屋之前，都會請我們先協助了解房貸事宜，而解套方式就是詢問信用社、農會，先估價，沒問題之後才會約雙方簽約，而關於這波銀行放貸水位滿其實不用太擔心，資金緊縮的狀況到明年應有所改善，買方卻步、買盤降溫應該也是這幾個月的事而已。」

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