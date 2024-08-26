疑建商遭斷頭　大甲整批5透天1.43億拍定　

▲位於台中大甲區育英路上連棟透天，近期出現5戶一口氣被端上法拍，且全數拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中大甲區育英路上連棟透天，近期出現5戶一口氣被端上法拍，並在8月中執行第一拍時全數拍定，拍賣金額合計1.43億元。由於債務人即為興建該透天的彤鴻建設，法拍業者推測，疑因建商財務槓桿操作過甚，因此慘遭斷頭。

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據了解，該透天為建商與地主合建，於2016年取得建照，2017年完工，每戶地坪約33～57坪，總戶數9戶，皆為地上4層建築，至法拍前僅售出4戶。

▲5戶透天搶標情形皆熱絡，共計收到23封標單。（圖／記者陳筱惠攝）

不過剩餘的5戶則在日前遭法拍，法拍原因為拍賣抵押物，債務人即為彤鴻建設，遭法拍的戶別為地坪33.28坪的119、121、125、129號，以及地坪57.17坪的133號，總底價約1.04億元。

不過5戶透天搶標情形皆熱絡，其中119號更出現7封標單搶標，最後拍定價格為2503萬元，三角窗的113號則以4489萬拍出，投資人甚至加價1278萬元。其餘戶別包括121號、125號、129號分別以2294萬、2400萬、2619萬拍出。

在地仲介表示，該批透天位於大甲文教區內，與大甲國中相望，步行可達大甲國小，稱的上區內數一數二的高價地段。雖然拍賣物件總價看似高昂，但全都是深度長、大面寬的電梯別墅，「拍定價格與市價相當，並非真正溢價。」

▲該批透天位於大甲文教區內，與大甲國中相望，步行可達大甲國小。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，從法拍筆錄以及判決書可見，建商與地主曾向陽信銀行抵押不動產，借貸總金額達5097萬元，因無法清償借款，遭債權人聲請查封法拍。此外建商也涉及多起與本票裁定相關的官司。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「過去整批透天遭法拍，大多數原因都是因為中小型建商錯估形勢，但該案在疫情前完工，應非原物料波動劇烈，且成屋後也歷經過完整的房市景氣循環，判斷應是建商資金操作槓桿過大，因此慘遭斷頭。」

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