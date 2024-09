寶舖建設再推大安區永續傳承宅「寶舖全健築 知行」　六大認證一大保證還給民眾「建物知情權」

▲寶舖建設於大安推出永續傳承宅「寶舖全健築知行」,六大認證一大保證堅守安全與健康。(圖/寶舖建設提供,下同)

房產中心/綜合報導

現代人注重身體健康、固定安排健檢來追蹤及確保身體狀況,但一間要住一輩子甚至傳承給下一代的房子,卻鮮少有人認真細究其「健康及安全狀況」,房屋的結構品質、埋在牆內看不見的管線、在家天天喝的水及呼吸的空氣等,每一處寶舖建設都貼心事先設想好,依循更嚴苛的國際標準,只因堅持「只蓋健康好房子」,董事長劉克健表示,現代醫學發達,人們愈來愈長壽,唯有房子與與人一起健康,才能真正實現永續生活的願景。因此,寶舖建設視住戶與建築住宅之間的「健康權」為品牌最重要核心,要「讓建築活起來,把家的幸福傳承下去」。

▲寶舖建設董事長劉克健認為好的健康建築才能讓人真正地長居久安。

為了打造心中健康、安全的家,董事長劉克健發揮幼教出身背景,對待建築也如最初那句名言「讓孩子贏在起跑點上」從生養孕育、灌溉成長也同等用心,他認為好的健康建築才能讓人真正地長居久安,而這正是一種永續精神,畢竟台灣位於地震帶上,耐震是房屋品質的一大考驗,因此寶舖建設自2013年起建造的房屋,耐震能力皆提升至0.41G,是當前台北市政府法規要求0.24G的1.71倍,安全等級與核電廠同級。正如藏在人體皮膚下的神經系統,同樣藏在牆壁後、主宰家中用電安全的管線規格及配置,過去老屋及現行建築採用的是直徑2.0mm甚至以下的單芯銅線,多以最短路徑全暗管施作;寶舖建設則拉高標準使用5.5mm²多芯絞線,透過水平明管、垂直暗管施作,不僅能承受現代家庭與現代高功率電器的高電流需求,也能較耐高溫、用電負載更安全,大幅降低電線走火的可能性。

而在健康建築方面,從「原生」規劃、設計階段,就要把居住者的健康權益設想進去,以國際WELL健康建築標準為準則,在空氣、水質、光線、噪音、熱舒適、材料等十大領域,精心考量居住環境的關鍵因素並落實。2020年其知名作品「孕學林」榮獲全台首座「全棟」榮獲WELL健康建築白金級認證,與台北101共同名列全球「最健康」指標建築,成為台灣繼雪隧、台中國家歌劇院之後國際媒體Discover報導的優質建築。也因此,並受邀參與「WELL 健康住宅計畫」(WELL for residential program),正式成為全台唯一參與WELL for Residential 健康住宅領航計畫的建設公司,與來自美國、英國、加拿大和澳洲等8國共同響應。不僅如此,寶舖與臺北科技大學建築系、幸福健築協會共同建立Good For Baby健康環境與用品標章,並提供專有客戶B2B健康裝修顧問服務,堅定走在提升台灣住宅環境的道路上。

當建築過程從第一步到最後一步都透明公開且足夠精準,房屋品質自然經得起國際第三方專業單位SGS公正驗證,包含連續壁工程、鋼筋及結構混凝土工程、防水工程、專有戶檢驗及公設檢驗等100%全品項驗證。對於住戶而言,則能透過BIM數位攣生模型、家中100%全透明儀表板,清晰可視化地了解並依照竣工真實情況彙集成為數位攣生的BIM模型,藉此完整掌握房子的所有資訊細節,往後更容易維護管理。

寶舖出品必屬精品!最新在大安登場的個案「寶舖全健築知行」囊括國際6大認證及1大保證,包含WELL健康建築白金級認證、WELL for residential健康住宅計畫、Good For Baby健康環境與用品認證、BSI Kitemark™高品質產品認證、SGS建築品質全品項認證、GRESB永續高資產價值認證。並且獲得專門為高品質、高價值建物提供保險的百年瑞士再保險公司Swiss Re信賴,授予「寶舖全健築 知行」IDI(Inherent Defect Insurance)建築物結構安全保障保險,意即若建築物出現倒塌威脅、漏水等狀況,保險公司將直接理賠屋主建築物補強或重建費用,而高達8.9億元的保額,為住戶資產價值保障再加固。

此外,寶舖董事長劉克健也相當重視藝術美學,認為建築能為城市與生活帶來更多的美好,從歷年經典建案便能窺探一二。因此,「寶舖全健築 知行」規劃為1棟地上17層、地下5層建築,由於周邊建物較低矮,特別將公設規劃於17層,讓所有住戶都能擁有眺望台北101和繁華市景的美麗視野。隨時能在都市叢林中漫步在綠意盎然的空中花園,交誼廳、瑜伽教室、私廚會館等空間時髦雅致,更特別配置近千萬級別的B&O音響,提升視聽休閒生活層次;Lounge Bar適合邀親友聚會chill一下,走至戶外尋著天空之徑往上還可欣賞101璀璨夜景,氛圍隱密浪漫。

成立20年的寶舖建設一路不斷進化與成長,秉持著「靠譜、全透明、創新」的企業精神,持續推動品牌使命,期望讓更多融合美學、並兼具健康、安全、永續、智慧與低碳五大核心的健康好房子,並以「建築新物種」之姿重新定義天際線。最新推出的「寶舖全健築 知行」一案就是不斷自我突破下的新世代典範,不僅超越業界在守護住戶健康與安全方面的標準與,加上宛如五星級的公設,都讓「寶舖全健築 知行」成為貨真價實的傳世宅。

