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寶舖建設再推大安區永續傳承宅「寶舖全健築 知行」　六大認證一大保證還給民眾「建物知情權」

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

▲寶舖建設於大安推出永續傳承宅「寶舖全健築知行」，六大認證一大保證堅守安全與健康。（圖／寶舖建設提供，下同）

房產中心／綜合報導

現代人注重身體健康、固定安排健檢來追蹤及確保身體狀況，但一間要住一輩子甚至傳承給下一代的房子，卻鮮少有人認真細究其「健康及安全狀況」，房屋的結構品質、埋在牆內看不見的管線、在家天天喝的水及呼吸的空氣等，每一處寶舖建設都貼心事先設想好，依循更嚴苛的國際標準，只因堅持「只蓋健康好房子」，董事長劉克健表示，現代醫學發達，人們愈來愈長壽，唯有房子與與人一起健康，才能真正實現永續生活的願景。因此，寶舖建設視住戶與建築住宅之間的「健康權」為品牌最重要核心，要「讓建築活起來，把家的幸福傳承下去」。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

▲寶舖建設董事長劉克健認為好的健康建築才能讓人真正地長居久安。

為了打造心中健康、安全的家，董事長劉克健發揮幼教出身背景，對待建築也如最初那句名言「讓孩子贏在起跑點上」從生養孕育、灌溉成長也同等用心，他認為好的健康建築才能讓人真正地長居久安，而這正是一種永續精神，畢竟台灣位於地震帶上，耐震是房屋品質的一大考驗，因此寶舖建設自2013年起建造的房屋，耐震能力皆提升至0.41G，是當前台北市政府法規要求0.24G的1.71倍，安全等級與核電廠同級。正如藏在人體皮膚下的神經系統，同樣藏在牆壁後、主宰家中用電安全的管線規格及配置，過去老屋及現行建築採用的是直徑2.0mm甚至以下的單芯銅線，多以最短路徑全暗管施作；寶舖建設則拉高標準使用5.5mm²多芯絞線，透過水平明管、垂直暗管施作，不僅能承受現代家庭與現代高功率電器的高電流需求，也能較耐高溫、用電負載更安全，大幅降低電線走火的可能性。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

而在健康建築方面，從「原生」規劃、設計階段，就要把居住者的健康權益設想進去，以國際WELL健康建築標準為準則，在空氣、水質、光線、噪音、熱舒適、材料等十大領域，精心考量居住環境的關鍵因素並落實。2020年其知名作品「孕學林」榮獲全台首座「全棟」榮獲WELL健康建築白金級認證，與台北101共同名列全球「最健康」指標建築，成為台灣繼雪隧、台中國家歌劇院之後國際媒體Discover報導的優質建築。也因此，並受邀參與「WELL 健康住宅計畫」（WELL for residential program），正式成為全台唯一參與WELL for Residential 健康住宅領航計畫的建設公司，與來自美國、英國、加拿大和澳洲等8國共同響應。不僅如此，寶舖與臺北科技大學建築系、幸福健築協會共同建立Good For Baby健康環境與用品標章，並提供專有客戶B2B健康裝修顧問服務，堅定走在提升台灣住宅環境的道路上。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

當建築過程從第一步到最後一步都透明公開且足夠精準，房屋品質自然經得起國際第三方專業單位SGS公正驗證，包含連續壁工程、鋼筋及結構混凝土工程、防水工程、專有戶檢驗及公設檢驗等100%全品項驗證。對於住戶而言，則能透過BIM數位攣生模型、家中100%全透明儀表板，清晰可視化地了解並依照竣工真實情況彙集成為數位攣生的BIM模型，藉此完整掌握房子的所有資訊細節，往後更容易維護管理。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

寶舖出品必屬精品！最新在大安登場的個案「寶舖全健築知行」囊括國際6大認證及1大保證，包含WELL健康建築白金級認證、WELL for residential健康住宅計畫、Good For Baby健康環境與用品認證、BSI Kitemark高品質產品認證、SGS建築品質全品項認證、GRESB永續高資產價值認證。並且獲得專門為高品質、高價值建物提供保險的百年瑞士再保險公司Swiss Re信賴，授予「寶舖全健築 知行」IDI（Inherent Defect Insurance）建築物結構安全保障保險，意即若建築物出現倒塌威脅、漏水等狀況，保險公司將直接理賠屋主建築物補強或重建費用，而高達8.9億元的保額，為住戶資產價值保障再加固。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

此外，寶舖董事長劉克健也相當重視藝術美學，認為建築能為城市與生活帶來更多的美好，從歷年經典建案便能窺探一二。因此，「寶舖全健築 知行」規劃為1棟地上17層、地下5層建築，由於周邊建物較低矮，特別將公設規劃於17層，讓所有住戶都能擁有眺望台北101和繁華市景的美麗視野。隨時能在都市叢林中漫步在綠意盎然的空中花園，交誼廳、瑜伽教室、私廚會館等空間時髦雅致，更特別配置近千萬級別的B&O音響，提升視聽休閒生活層次；Lounge Bar適合邀親友聚會chill一下，走至戶外尋著天空之徑往上還可欣賞101璀璨夜景，氛圍隱密浪漫。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

成立20年的寶舖建設一路不斷進化與成長，秉持著「靠譜、全透明、創新」的企業精神，持續推動品牌使命，期望讓更多融合美學、並兼具健康、安全、永續、智慧與低碳五大核心的健康好房子，並以「建築新物種」之姿重新定義天際線。最新推出的「寶舖全健築 知行」一案就是不斷自我突破下的新世代典範，不僅超越業界在守護住戶健康與安全方面的標準與，加上宛如五星級的公設，都讓「寶舖全健築 知行」成為貨真價實的傳世宅。

▲▼大安,寶舖建設,寶舖全健築知行,全透明,BIM,IDI,劉克健。（圖／業者提供）

了解更多「寶舖全健築知行」
接待會館：台北市大安區復興南路二段146號1樓
格局規劃：二房（25～28坪）、三房（34～39坪） 
貴賓專線：（02）2761-5888
預約官網：https://reurl.cc/zDlzze

關鍵字：大安寶舖建設寶舖全健築知行全透明BIMIDI劉克健

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