北屯唯一「思夢樂」傳轉手　寶佳子弟兵估逾13億拿下

▲位於北屯路上的日系流行服飾「思夢樂」，擁有寬敞的停車空間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區唯一一間日系流行服飾「思夢樂」房地共計1002坪土地、傳出以土地單價130萬元、總價不低於13億元拿下，直接跳空成為北屯段地王，對此，信義房屋專家認為，要在該區找到超過千坪、土地方正的基地不多，成為創價主因。

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位於北屯路上的日系流行服飾「思夢樂」，擁有寬敞的停車空間，周邊店家也是主攻家庭消費的大型藥局、家居店，不過驚傳思夢樂所在房地，已經被寶佳機構旗下子弟兵出手購入。

據了解，該合約才剛簽約，目前尚無實價登錄可供查詢，但雙方談定以土地單價每坪130萬元，換算總價不低於13億元取得。土開人員表示：「該塊土地用『商業地』價格取得『第二種住宅用地』，從價格上來看相當高昂，出手相當兇猛。」





▲寶佳機構子弟兵，以土地單價每坪130萬元、換算總價不低於13億元取得思夢樂房地。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該地所屬為「北屯段」，歷年來的土地交易最高成交單價為125萬元，但土地面積僅10.66坪，因此推斷為整合價，不列入正常交易行情。

項目 內容 地點 台中市北屯路上的思夢樂分店 買方 寶佳機構旗下子弟兵 交易標的 思夢樂所在土地及建物 土地單價 每坪 130 萬元 總價 不低於 13 億元 交易狀態 合約已簽訂，尚未完成所有權移轉

▲北屯路思夢樂房地交易資訊。

距離此次交易最近的則是北屯段403等地號，目前為大鑫開發建設北屯公園第一排的預售新案「琢寓」，當時大鑫建設整合區域早市，經查最高整合單價來到每坪92.3萬元。後續規劃29~39坪的2~3房、訂製精裝修產品，在市場打出名號，該案實登均價61.92萬元。

對此，信義房屋文心捷運店專案經理林俊明則分析：「以開發商角度大約是看準該地段位於雙鐵共構的捷運松竹站以及四維國小站之間，加上周邊要達到千坪、土地又方正的基地並不多，才會成為創價主因。」

不過林俊明說：「此筆成交確實價高於行情，開發商相對在目前景氣下『勇敢』拼搏一把，該店尚有租約，可能也不急著開發，但以土地強度與實際取得價格以及地點，每建坪單價不會低於6字頭。」

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